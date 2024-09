Mandić: Pronaći mirno rješenje za sve na sjeveru Kosova

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je da se nada da će se pronaći mirno rješenje koje će Srbima i svim drugim narodima omogućiti spokojan život na sjeveru Kosova.

Mandić je danas primio ambasadora Srbije u Crnoj Gori Nebojšu Rodića, koji mu je, kako je saopšteno iz Skupštine, prenio važne poruke zvaničnog Beograda.

Navodi se da je Rodić informisao Mandića o „diskriminatorskom ponašanju jedne besmislene politike koja se sprovodi nad Srbima na sjeveru Kosova“, upozoravajući da “Evropska unija (EU) pod čudnim patronatom dopušta da se ovo događa“.

„Ambasador je istakao da je jedini cilj koji ima šef privremenih institucija na Kosovu, Aljbin Kurti, da Srbima na Kosovu život učini potpuno nemogućim i to ne samo u opštinama na sjeveru, već na kompletnoj teritoriji“, kaže se u saopštenju Skupštine.

Rodić je upoznao Mandića sa zvaničnim stavom Srbije koji se ogleda u više tačaka za rješavanje postojeće, kako je rekao, izuzetno teške krize na Kosovu.

Rodić je kazao da je potrebno hitno organizovanje slobodnih izbora u opštinama na sjeveru Kosova, „gdje sada vlast vrše pojedinci koji nemaju nikakvo utemeljenje u volji građana tih opština“.

„Hitno je potreban povratak 700 policajaca srpske nacionalnosti u službu privremenih institucija koji trebaju da vrate sigurnost i spokoj u opštinama na sjeveru, jer se tamo ovih dana ugrožavaju elementarna ljudska prava“, naveo je Rodić.

On je rekao da je Srbija traži i rješavanje problema nastalog u oblasti pravosuđa.

„Jer se od dolaska Kurtija na vlast više ne razgovara o povratku sudija i tužilaca u pravosudni sistem što je potpisano Briselskim sporazumom“, dodao je Rodić.

On je rekao da Srbija traži i formiranje Zajednice srpskih opština, kao i oslobađanje svih ljudi koji su iz političkih razloga zatvoreni.

Rodić je kazao i da Srbija traži rješavanja blokade uvoza proizvoda na teritoriju Kosova, navodeći da EU, koja se zalaže za slobodan protok ljudi, informacija i roba nije uradila ništa da se taj problem riješi.

Mandić je istakao da je u ovom momentu najvažnije sačuvati mir i stabilnost u regionu.

On je dodao da se nada da će se pronaći mirno rješenje koje će Srbima i svim drugim narodima omogućiti spokojan život na njihovim vjekovnim ognjištima.

