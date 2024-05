Mandić: Preporuke OEBS-a u velikoj mjeri pomogle razvoju institucija

Podgorica, (MINA) – Skupština ostaje posvećena poboljšanju svih mehanizama, procesa i politika koji će učiniti da parlament bude istinsko ogledalo potreba i volje građana, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je to kazao na prezentaciji preliminarnog mišljenja ODIHR-a o pravnom okviru koji uređuje zakonodavni postupak u Crnoj Gori.

Skupština, kako je rekao Mandić, ima izvrsnu saradnju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, samim tim i ODIHR-om.

„Iskustva i preporuke koje smo proteklih godina dobili od OEBS-a u velikoj mjeri su pomogle razvoju institucija, ali moram istaći da je u tom kontekstu najveću posvećenost suštinskim reformama pokazao upravo ovaj saziv Skupštine“, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, u ovim turbulentnim vremenima, jedino se na taj način može sačuvati i dodatno izgraditi stabilnost za koju se svi zalažu.

„Kao najtransparentniji zakonodavni dom u regionu, Skupština ostaje posvećena poboljšanju svih mehanizama, procesa i politika koji će učiniti da naš parlament bude istinsko ogledalo potreba i volje naroda“, poručio je Mandić.

On smatra da je zajednički cilj da se društvo učini primjereno stabilnosti, na koju bi se mogli ugledati, kako susjedne, tako i brojne zemlje širom svijeta.

„Ključni korak na tom putu je da dobijemo kvalitetan pravni, institucionalni okvir, koji je usklađen sa međunarodnim standardima i onim što se pokazalo kao dobra praksa u zemljama razvijene demokratije“, istakao je Mandić.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag kazala je da je jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine jedan od suštinskih koraka rada Misije i podrške koju daju demokratskim procesima u Crnoj Gori.

Ona je naglasila da transparentniji i odgovorni proces donošenja zakona jača povjerenje u demokratske institucije.

„Važnost parlamenta u zakonodavnom procesu i uloga skupštinske službe u svim procesima složenog donošenja zakona je nešto što je vrlo značajno“, navela je Vag.

Ona je zahvalila ODIHR-u na njegovom radu, kada je u pitanju procjena pravnog okvira, dodajući da je to jedan suštinski korak kako bi se poboljšao proces donošenja zakona u Crnoj Gori.

„Naš cilj je da stvorimo dobro definisan, transparentan i sprovodiv okvir za zakonodavstvo, koji je otvoren, sveobuhvatan, konsultativan i koji istovremeno promoviše ljudska prava“, kazala je Vag.

Ona je rekla da ova procjena treba da služi kao početna tačka za dalju saradnju.

Šefica Jedinice za zakonodavnu podršku ODIHR-a Ana-Lis Šatelan kazala je da su pokušavali da sagledaju ne samo pravni okvir, već i praksu u ovoj oblasti.

„Upravo zbog toga smo danas ovdje sa vama, jer želimo da dobijemo dodatne informacije i vaše stavove o našem preliminarnom mišljenju“, navela je Šatelan.

Kako je rekla, krajnji cilj ovih aktivnosti je da pokušaju da dođu do najpraktičnijih i najkorisnijih preporuka, znajući izazove koji stoje pred državom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

„Nadam se da će predstavljanje preliminarnog mišljenja podstaći zanimljivu i produktivnu diskusiju, na osnovu koje ćemo sprovesti naredne korake za unapređenje pravnog okvira u Crnoj Gori“, navela je Šatelan.

