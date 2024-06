Mandić: Predlog rezolucije o Jasenovcu nije ni na čiju štetu

Podgorica, (MINA) – Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu nije usmjeren protiv bilo koje države i nije ni na čiju štetu, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dok poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić smatra da će odgovor Hrvatske biti ozbiljan.

Mandić je, na sjednici Skupštine, kazao da je danas srećan čovjek, i kao Srbin i kao poslanik i građanin Crne Gore.

„Predlog rezolucije o Jasenovcu nije ni na čiju štetu, a može da bude na korist svih građana Crne Gore“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će postati prva država koja će osuditi genocid u Jasenovcu i to će služiti na čast i onima koji danas možda neće glasati za rezoluciju.

„A ja ih pozivam da budu dio velike istorije Crne Gore“, naveo je Mandić.

On je zahvalio predstvanicima Jevrejske zajednice koji su podržali inicijativu, kao i predstavnicima romske zajednice.

„Svi su rekli ovo što ja govorim sada, da to nije upereno ni protiv koje savremene države, upereno je protiv zla, protiv strašnih stvari koje su preživjeli ljudi“, naveo je Mandić.

On je kazao da je ovo velika priča, koja nadvisuje domete običnog skupštinskog izbora.

„Ovo je nešto što nas sve natkriljuje i gdje imamo priliku da budemo ljudi. Danas na Vidovdan, privilegija ovog parlamenta je da može da uradi tako veliku stvar“, naglasio je Mandić.

On je poručio da Crna Gora drži do svoje časti i svojih predaka.

„Znamo da je naša budućnost Evropska unija, najdalje smo iskoračili od država u regionu, uradili smo veliki posao svi zajedno i napravili nešto što niko nije očekivao od ovog saziva“, kazao je Mandić.

On je pozvao poslanike da podrže rezoluciju.

„I da pošaljemo poruku o složnoj, pomirenoj, srećnoj Crnoj Gori, koja zna svoj put, ali zna i svoje temelje i zna da poštuje svoje pretke“, naveo je Mandić.

Rezolucija, kako je ponovio, nije upereno protiv bilo koga.

„Ovo je ono što je potrebno nama, a da ne uvrijedimo nikoga, potrebno da mi budemo bolji, da se osvrnemo na te ljude koji su ni krivi ni dužni poubijani, jer su propadali nekom narodu ili vjeri“, dodao je Mandić.

Nikolić je rekao da su za Poslanički klub DPS-a nesporni nacistički, rasistički i genocidni karakter ustaškog režima, kao i zločini koji su u to ime počinjeni u logoru u Jasenovcu.

„Međutim, u predloženoj rezoluciji se ne navodi ko je počinio to zlodjelo“, kazao je Nikolić.

Na taj način se, kako je naveo, ostavlja prostor za manipulaciju ko je krivac.

„Sve ukazuje na to da je riječ o smišljenoj manipulaciji gdje se Hrvatska i hrvatski narod žele podvesti pod ustaški režim, da bi se zanemario ogroman doprinos Hrvata i Hrvatske tokom antifašističkog oslobodilačkog rata od 1941 do 1945. godine, koji je predvodila Komunistička partija Jugoslavije“, rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, predložena rezolucija ne sadrži informaciju o broju ubijenih u Jasenovcu i njihovoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti.

Nikolić je kazao da je to, takođe, urađeno kako bi se svjesno manipulisalo temom.

On je rekao da rezolucija, takođe, ne napominje da su nakon Drugog svjetskog rata za zločine u Jasenovcu kažnjeni pripadnici ustaškog režima, kao i da se u rezoluciji ne pominju odgovarajuće presude.

„U Hrvatskoj, ali ni u Evropi i svijetu niko ozbiljan ne spori zlodjelo koje se dogodilo u Jasenovcu, niti zločinački karakter ustaškog režima, tako da se rezolucijom ne doprinosi ni istini ni novim informacijama o tom zločinu“, dodoa je Nikolić.

On je kazao da u ovom trenutku Crna Gora nema ni pravo, ni državni, ni međunarodni interes da bude prva država, čak i prije Srbije, koja se na ovaj način bavi pitanjem zlodjela u Jasenovcu.

Nikolić smatra da je sporan i ideološki aspekt predlagača.

Prema njegovim riječima, politički ciljevi rezolucije su jasni.

Nikolić je ocijenio da je ova rezolucija ideološki odgovor na Rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici.

„Ovo je kukavičje jaje (Aleksandra) Vučića i Beograda podmetnuto Crnoj Gori da bi se srušili dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom i da bi se pričinila nepopravljiva šteta Crnoj Gori na njenom evropskom putu“, poručio je Nikolić.

On je kazao da se Crna Gora ponovo žrtvuje za „naopake“ ciljeve zvaničnog Beograda, ali da ne iznenađuje što u tome učestvuje Mandić.

Nikolić je rekao da odgovornost za ovo što će danas da se uradi u parlamentu nose Milojko Spajić i ostatak parlamentarne većine, koji se izdaju za građanske i proevropske snage.

„Nemojte da imate dilemu da će odgovor Hrvatske na ovo što danas radi crnogorski parlament biti ozbiljan i da ovi računi koji pravimo u Crnoj Gori se polako skupljaju i u nekom trenutku će doći na naplatu“, naveo je Nikolić.

Poslanički klub DPS-a, kako je poručio, neće dati legitimitet ovom glasanju.

„Mi ćemo onda kada se budete izjašnjavali izaći iz skupštinske sale, eto vam Mandić i Vučić, pa se dogovarajte sa njiima o tome kako da napravite bolju štetu sopstvenoj državi“, naveo je Nikolić.

Nikolić je na početku sjednice ocijenio da Mandić nastavlja da krši Poslovnik Skupštine „na očigled cjelokupne crnogorske javnosti“.

Poslovnik je, kako je naveo, ustavna kategorija.

„Nije vama problem ni da kršite Ustav, radili ste to više puta, i nikome to od vaših partnera ne smeta, kao što im ne smeta da učestvuju u kršenju Poslovnika Skupštine“, dodao je Nikolić.

On je kazao da u Poslovniku Skupštine stoji da se nove tačke po pravilu ne mogu razmatrati prvog dana rada sjednice.

„Poštovani građani, svjedočimo nasilju u Skupštini Crne Gore od parlamentarne većine, ali naravno učestvovaćemo u raspravi o ovoj tački dnevnog reda, sačekaćemo vaš odgovor za sjutra, a neka javnost sudi o vašim učincima, namjerama i poštovanju zakona“, naveo je Nikolić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da su problem oni koji ćute na sve što se dešava, na to što je sjednica zakazana mimo Poslovnika, na „silovanje“ Poslovnika i na situaciju u vezi sa dopunom dnevnog reda.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da se jutros „Vučić malo nervozan probudio, pa je uputio rečenicu da neće biti usvojena rezolucija“.

„Po pravilu, vi ćete da glasate za nju, a Vučić će da vam uputi izvinjenjenje i moći ćete malo relaksiranije da se osjećate“, naveo je Vuksanović.

Mandić je odgovorio da Vučić nije šef ni njemu ni lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću ni bilo kom poslaniku Skupštine.

„Ovo je izvorno naša ideja i to radimo bez ikakvog uticaja ni Vučića ni bilo koga sa strane. Važno mi je da vam to odmah odgovorim, jer vidim da neko želi da predstavi da je ovo neko sa strane smislio, ne ovo je naše izvorno, iz Crne Gore“, naveo je Mandić.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Branka Marković kazala je da Poslanički klub PES-a podržava rezoluciju o Jasenovcu, sa posebnim pijetetom prema žrtvama i njihovim porodicama.

Ona je rekla da su bivši predsjednici, ali i aktuelni predsjednik Hrvatske taj zločin kvalifikovali kao genocid.

„Naš stav je apsolutno podudaran sa upravo onima koje je hrvatski narod neposredno birao na izborima i koji imaju legitimitet u toj državi“, kazala je Marković.

Ona je rekla da, samim tim, rezolucija nikako ne može biti usmjerena protiv današnje Hrvatske, niti hrvatskog naroda.

Sa Hrvatskom, kako je istakla Marković, žele najbolje odnose.

„Iz rezolucije jasno vidimo da se ona odnosi na osudu zločina koji se desio od strane tamošnjeg režima NDH i da ona nema veze sa današnjom Hrvatskom, koju poštujemo kao punopravnu članicu EU i koja nam pruža podršku na evropskom putu“, kazala je Marković.

Ona je poručila da je suočavanje sa prošlošću i osuda svih zločina bez izuzetka, put ka zajedničkoj budućnosti i suživotu u evropskoj porodici.

„Osuđujemo svaki pokušaj da se na bilo koji način neosporni zločini pojedinaca pripišu kolektivno bilo kom narodu“, navela je Marković.

Kako je kazala, nema genocidnih naroda, niti to igdje piše, niti je to konstatovala bilo koja međunarodna-pravna institucija.

„Kako što smo naglašavali da Srbi ne mogu biti genocidan narod zbog usvojene Rezolucije o Srebrenici, tako ne mogu biti ni Hrvati genocidan narod zbog rezolucije o Jasenovcu“, poručila je Marković.

