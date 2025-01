Mandić pozvao na dijalog i zakazao sjednicu kolegijuma

Podgorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić zakazao je za sjutra sjednicu Kolegijuma i pozvao parlamentarnu većinu i opoziciju na razgovor o pronalaženju rješenja za blokadu parlamenta.

Mandić je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da će Skupština odluku o rješenju blokade parlamenta donijeti kroz dijalog parlamentarne većine i opozicije.

On je kazao da i dalje smatra da dogovor leži u pronalaženju kompromisa vladajuće većine i opozicije i da vjeruje da bi put pomirenja oko tog pitanja bio ljekovit za Crnu Goru.

“Zato ću zakazati sjednicu Kolegijuma predsjednika Skupštine za sjutra u podne u vjeri da ćemo zajedno uspjeti da pronađemo izlaz iz ove složene situacije“, rekao je Mandić.

On je dodao da ne mora dodatno pojašnjavati kolika se šteta nanosi građanima zbog neusvajanja budžeta u Skupštini.

„Biće prilike da i o tome pričamo“, dodao je Mandić.

