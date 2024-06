Mandić: Odbornici Za budućnost Berana da ispoštuju koalicioni sporazum ili vrate mandat

Podgorica, (MINA) – Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je odbornike iz koalicije Za budućnost Berana da ispoštuju koalicioni sporazum na kojem se zasniva vlast u tom gradu, i da za predsjednike Opštine i Skupštine opštine izglasaju Damjana Ćulafića i Vuka Todorovića.

Mandić je rekao da je dogovor i koalicioni sporazum koji je postignut nakon lokalnih izbora u Beranama 2022. godine precizirao da će nakon dvije godine doći do rotacije na tim ključnim mjestima.

„Ljudi koji pripadaju koaliciji Za budućnost Berana su se okupili oko ideja dostojanstva, morala, časti i istine u politici i upravo zbog toga vjerujem da će ispoštovati ono za šta su dali svoju riječ i potpis“, naveo je Mandić da mreži X.

On je podsjetio da je to učinjeno i u Budvi 2018. godine između tadašnjeg Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore.

„Ukoliko se, pak neko od odbornika ne slaže sa poštovanjem date riječi, čestitije je da mandat vrati svojoj stranci, koaliciji, odnosno građanima koji su istu birali, umjesto da uslijed sosptvenog neslaganja ruši ono za šta se svi ostali zalažu“, poručio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS