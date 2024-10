Mandić: Crna Gora želi uspravna da uđe u EU i bude ranopravan član

Podgorica, (MINA) – Crna Gora drži do svojih vrijednosti i želi da u Evropsku uniju (EU) uđe uspravna i bude ranopravan član zajednice evropskih naroda, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić nakon sastanka sa finskim kolegom Jusi Hala-ahom.

Mandić je, na konferenciji za novinare u Skupštini, rekao da je Hala-aho prvi predsjednik finskog parlamenta koji posjećuje Skupštinu Crne Gore.

On je istakao da, za razliku od Finske, Crna Gora u okruženju nema nijednu veliku državu koju bi mogli smatrati kao opasnost za opstanak države.

Mandić je istakao da Crna Gora pripada porodici evropskih naroda.

“Jasno sam prenio poruku da Crna Gora želi da uđe u EU uspravna, a ne na koljenima i puzeći. Mi držimo do naših vrijednosti, kao i Finci do svojih. Želimo da budemo ravnopravavan činilac zajednice evropskih naroda”, naveo je Mandić.

On je kazao da je Finska država koja je važna Crnoj Gori, ne samo zbog ekonomske saradnje, već i zbog evropskog puta.

Mandić je rekao da parlamentarna diplomatija, koja sve više učestvuje u rješavanju problema u Evropi i drugim djelovima svijeta, može da pomogne vladama država koje uglavnom vode spoljnu politiku.

On je zahvalio Finskoj na snažnoj podršci Crnoj Gori na evropskom putu i njihovom preciznom stavu da u EU treba ući na osnovu zasluga i rezultata.

“To je ono što želi Crna Gora, mi smo na putu evropskih integracija najdalje odmakli”, dodao je Mandić.

Kako je kazao, namjera Crne Gore je da do kraja godine zatvori četiri poglavlja i to poglavlja sedam, deset, 20 i 31.

“Računamo da do kraja 2026. godine zatvorimo sva poglavlja i vjerujemo da će parlamenti država članica EU i Evropski parlament podržati političku namjeru i želju države i naroda da Crna Gora postane prva naredna članica Unije”, naveo je Mandić.

On je rekao da je na sastanku sa Hala-ahom istakao probleme koji opterećuju crnogorsku zajednicu, navodeći da postoji aspolutna sloga i građana i političara po pitanju pristupanja EU.

Mandić je naglasio da Crna Gora vodi odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je najveća prepreka ne samo na evropskom putu, nego i na oporavku države i unapređenju ekonomije.

On je dodao da želi da crnogorska preduzeća sarađuju sa preduzećima iz Finske.

Hala-aho je rekao da su odnosi Finske i Crne Gore odlični i da dvije države dijele mnoge vrijednosti i ambicije.

On je istakao da njegova posjeta pokazuje ambicije Finske da održava prijateljske odnose sa Crnom Gorom.

“Mislim da postoji mnogo prostora za unapređenje odnosa, naročito na ekonomskom planu”, naveo je Hala-aho.

On je pozvao Mandića da sa delegacijom posjeti Finsku, kako bi nastavili odličan dijalog.

Hala-aho je poručio da Finska u potpunosti podržava Crnu Goru na putu ka EU.

Kako je rekao, proširenje se zasniva na zaslugama, a reforme su u srži ulaska neke države u EU.

Hala-aho je podsjetio da je Crna Gora dobila pozitivnu ocjenu napretka u poglavljima vladavine prava, dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

On je rekao da je Plan rasta za Zapadni Balkan moćan alat kada su u pitanju evropske integracije.

“Time će napredovati integracije država regiona ka zajedničkom tržištu, ubrzaće se osnovne reforme, a biće omogućena i finansijaka pomoć kada su u pitanju reforme”, dodao je Hala-aho.

On je kazao da je sa Mandićem razgovarao i o situaciji na Zapadnom Balkanu i u Evropi, u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu.

“Rusiji se ne smije dozvoliti da nastavi svoj agresivni rat”, istakao je Hala-aho.

On je naglasio da se rat ne odnosi samo na Ukrajinu i Evropu, već i na zaštitu međunarodnog poretka i demokratije, kao i na odbranu teritorijalnog integritete i suvereniteta nezavisnih država.

Hala-aho je zahvalio Crnoj Gori jer se pridružila zajedničkoj vanjskoj i bezbjednosnoj politici i sankcijama Rusiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS