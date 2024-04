Mandić: Crna Gora u savršenoj poziciji da bude naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Rezultati koje su postigle Skupština i Vlada stavljaju Crnu Goru u savršenu poziciju da bude naredna članica Evropske unije (EU), kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On je, na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica EU, rekao da je Crna Gora poslije perioda turbulentnih političkih prilika, stvaranjem nove parlamentarne većine i formiranjem Vlade, počela novi moment stabilnosti.

Prema riječima Mandića, ta stabilnost je rezultat potpune predanosti parlamentarne većine ideji izgradnje društva mira, stabilnosti i prosperiteta, kao i ključnom spoljnopolitičkom cilju i prioritetu Crne Gore – punopravnom članstvu u EU.

„Ostvarivanje tog cilja za nas je veoma važno, a to podržava 80 odsto građana Crne Gore“, dodao je Mandić.

On je istakao da je uloga političkih predstavnika građana da potvrde tu volju i budu iskren i pouzdan partner EU.

„Rezultati koje je za izuzetno kratak vremenski period postigla Skupština, zajedno sa Vladom Crne Gore, stavljaju Crnu Goru u savršenu poziciju da upravo mi budemo naredna članica EU“, naglasio je Mandić.

On je kazao da su rezultati koje su postigli, posebno kada su u pitanju imenovanja u oblasti pravosuđa, a pomoću kojih je prekinuta institucionalna kriza, ali i ključne ekonomske reforme, naišle na snažno odobravanje, kako od građana, tako i međunarodnih partnera.

Crna Gora je, kako je rekao Mandić, zasluženo karakterisana koja lider u regionu, kada je u pitanju proces proces evropskih integracija, i upravo zbog toga se nalazi pred odlučujućom završnom fazom procesa pregovora.

„Ono što Skupština Crne Gore posebno cijeni, a vjerujem da govorim u ime Vlade, je usvajanje novog Plana rasta za Zapadni Balkan, koji će izuzetno postaći jačanje ekonomije zemalja kandidata i prije njihovog pristupanja samoj EU“, istakao je Mandić.

On je dodao da nema sumnje da će taj plan posebno jačati zemlje poput Crne Gore, koja nema otvorenih pitanja sa susjedima.

Mandić je kazao da članstvo Crne Gore, koje broji nešto više od 500 hiljada stanovnika, svakako ne bi opterećivalo ekonomiju EU, već bi naprotiv moglo samo da joj doprenese.

„Na samom kraju želim da svima zahvalim na predanoj podršci Crnoj Gori na njenom evropskom putu i da ponovim iskreno uvjerenje da ćemo se vrlo brzo sresti opet, ali da ćemo Crnu Goru predstavljati kao punopravnu članicu EU“, naveo je Mandić u obraćanju.

