Mandić: Cijeli svijet užasnut brutalnim terorističkim napadom u Moskvi

Podgorica, (MINA) – Cijeli svijet je užasnut brutalnim terorističkim napadom u Moskvi, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.

Najmanje 60 ljudi ubijeno je u napadu u petak uveče u koncertnoj dvorani Krokus siti hol na sjeverozapadu Moskve.

“Ovo je još jedan tragičan prilog istoriji stradanja nevinih ljudi u bezumnim aktima nasilja”, kazao je Mandić u objavi na mreži X.

Prema njegovim riječima, terorizam je opasnost koja ozbiljno prijeti čovječanstvu i iziskuje odlučan odgovor.

“Iskreno saučešće porodicama poginulih, a povrijeđenima želim brz oporavak”, naveo je Mandić.

