Lola: Izmijeniti zakone koji tretiraju seksualno i rodno zasnovano nasilje

Podgorica, (MINA) – Porast seksualnog i rodno zasnovanog nasilja potvrđuje potrebu za izmjenama i dopunama zakona u tim oblastima, kazala je predsjednica Alijanse žena Demokratske partije socijalista Drita Lola.

Lola je na Tviteru /Twitter/ navela da je vrijeme da crnogorsko društvo napravi iskorak u domenu zaštite ljudskih prava i ne dozvoli da seksualno i rodno zasnovano nasilje prođe nekažnjeno ili neadekvatno kažnjeno.

“Zakonodavstvo za te oblasti nije specifično, stoga potreban je sveobuhvatan pristup koji će se osloniti na potrebu adekvatnije zaštite žrtvama rodno-zasnovanog i seksualnog nasilja i sudsku praksu. Porast nasilja te vrste potvrđuje potrebu za izmjenama i dopunama zakona”, rekla je Lola.

Ona je kazala da se to pitanje se nalazi među njenim prioritetima mjesecima unazad.

“U nastavku iščekujem i vašu podršku, kako bismo došli do finalnog rješenja za unaprjeđenje pravnih normi za zaštitu djevojčica i žena od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”, navela je Lola.

