Ljutica: Pacijenti neće trpjeti zbog promjene režima rada ljekara

Podgorica, (MINA) – Primarna zdravstvena zaštita neće trpjeti zbog promjene režima rada izabranih ljekara, a biće primljeni svi hitni slučajevi, poručio je predsjednik Sindikata izabranih doktora Crne Gore (SIDCG) Igor Ljutica i najavio mogućnost štrajka ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune.

Izabrani ljekari u Crnoj Gori od danas rade po normama Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), što znači da pregledaju od 28 do 32 pacijenta dnevno.

Ljutica je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da od danas izabrani ljekari rade po normama koje treba da se prate radi davanja adekvatne primarne zdravstvene zaštite, ali da će svi hitni slučajevi biti primljeni.

“Ljekari nijesu u nikakvom štrajku, oni će samo pratiti smjernice Fonda i raditi onoliko koliko se može u realnom vremenu, bez dodatnih pritisaka koje smo imali u prethodnom periodu kada smo primali i dvostruko, trostruko, više pacijenta i pacijenta koji nijesu naši pacijenti”, kazao je Ljutica.

On je rekao da će ljekari raditi u punom kapacitetu, pa i malo preko norme jer uvijek imaju hitna stanja.

“Dnevno ćemo, umjesto 100 pacijenata, pregledati od 28 do 32. Građani ne treba da brinu, bolesni pacijenti će biti primjeni. Do sada smo radili za tri ljekara, a od sada ćemo raditi samo za jednog i po”, naveo je Ljutica.

Upitan do kada će raditi u tom režimu, Ljutica je naveo da nije pitanje do kada će tako raditi, već kada će preduzeti sljedeći korak.

“Mi bi danas trebalo da dogovorimo i novi protest za subotu, koji će verotno biti ispred Vlade Crne Gore, pošto očekujemo i od njih da napokon reaguju. U ovom režimu (rada) ostajemo, koji je regularan. Mi smo jedini esnaf koji u normalnom režimu može da pokaže da nešto nije u redu sa cijelom situacijom”, poručio je Ljutica.

On je kazao da ljekari isključivo zbog građana nijesu željeli da idu u štrajk, ali da tu mogućnost u potpunosti ne isključuju.

“Štrajk će se odvijati po svim pravnim normama i zakonima države Crne Gore. Postoje tri modela da dođe do toga, ali to držimo kao poslednju opciju upravo zbog građana”, izjavio je Ljutica.

On je kazao da ljekari pokušavaju da pošalju poruku da je “minut do 12” za zdravstvenu zaštitu.

“Tako jake insitucije ne smiju služiti za politička raskusuravanja i biti ostaci na stolu naših političara. Na čelo Ministarstva moraju da dođu osobe sa planom koje poznaju sistem”, naveo je Ljutica.

On je naveo da se, u poslednjih godinu, reforme u primarnoj i zastavnoj zaštiti sprovode bez znanja i konsultacija ljekara.

“Imamo Uduženje izabranih doktora, Edukativni centar, a sad i SIDCG. To su neke instance koje se moraju kontaktirati, ako mislite da radite na dobrobit građana i da mijenjate ovaj sistem stručno. Sve ostalo je populizam i to samo može da škodi građanima”, ocijenio je Ljutica.

On je rekao da institucije koje su zadužene za tu problematiku odbijaju bilo kakav razgovor.

“Ne samo da nijesu za dijalog, već “upiru prstom”, stigmatizuju i prave dodatno opterećene bijelih mantila u Crnoj Gori. A građani nijesu svjesni da će time doći do pojačanog odliva kadra i do njihove slabije zdravstvene zaštite”, dodao je Ljutica.

Komentarišući izjavu ministra zdravlja Dragoslava Šćekića da crnogorski ljekari imaju najveću platu u regionu, Ljutica je pitao šta ministar podrazumjeva regionom.

“Da li su to samo Bosna i Hercegovina i Srbija? A ako uzmemo Hrvatsku koja je članica Evropske unije (EU), ili Sloveniju, naše plate su izuzetno manje od njihovih, a te države upravo treba da budu reperi, jer naša želja je da uđemo u EU”, kazao je Ljutica.

On je kazao da je plata izabranom ljekaru prije programa Evropa sad bila za 150 do 200 EUR veća nego što je danas za vrijeme 43. Vlade, nakon ukidenja kapitacije i usluge.

