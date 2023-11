Ljudska prava osnov razvoja i napretka demokratskih zemalja

Podgorica, (MINA) – Ombudsmanske institucije i ljudska prava važna su osnova razvoja i napretka država koje počivaju na demokratskim principima i vladavini prava, ocijenjeno je na sastanku stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Ekaterine Paniklove i zaštitnika Siniše Bjekovića.

Kako je saopšteno iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Bjeković je predstavio mandat i organizaciju rada, ukazujući na trend rasta broja pritužbi posljednjih sedam-osam godina.

Prema njegovim riječima, osim efikasnosti u postupanju akcenat je i na primjeni međunarodnih standarda i prakse, ali i približavanju građanima kroz terenske posjete i brojne promotivne aktivnosti.

Paniklova je čestitala 20 godina rada institucije Zaštitnika, navodeći da je ona jedan od boljih primjera funkcionalnosti i opsega nadležnosti.

Kako je navela, aktivnosti Zaštitnika i UNDP-a u Crnoj Gori su fokusirane na ključne oblasti koje utiču na život građanki i građana.

“UNDP će nastaviti da kroz svoje inicijative doprinosi konstruktivnom dijalogu u Crnoj Gori koji vodi konkretnim rješenjima ka održivom razvoju društva“, kazala je Paniklova.

Sagovornici su, kako je saopšteno, saglasni da prioritizovanje ljudskih prava nije samo moralni imperativ, već i katalizator ljudskog razvoja.

“Imajući u vidu savremene globalne izazove, jasno je da je obezbjeđivanje ovih prava sastavni dio jačanja otpornosti društava i održavanja globalne stabilnosti, što je osnov za napredak i prosperitet širom svijeta”, navodi se u saopštenju.

Bjeković je ocijenio da je potrebno više pažnje obratiti na mlade i sa njima raditi na promjeni svijesti i diskriminatornih obrazaca ponašanja.

“Takođe, s obzirom na izražen uticaj politike u našem društvu, i od političara očekujem više senzibiliteta i pristupa zasnovanog na ljudskim pravima”, rekao je Bjeković.

Paniklova i Bjeković su se saglasili da će nastaviti i unaprijediti saradnju, naročito u oblasti borbe protiv govora mržnje, mizoginije, seksizma i rodno zasnovanog nasilja, budući da su ove pojave i dalje zabrinjavajuće prisutne u našem društvu.

Paniklova je najavila da će borba protiv svih oblika nasilja nad ženama biti u fokusu predstojećih aktivnosti UNDP-a.

Ljudska prava, kako su naveli, u srži su i drugih važnih oblasti u Crnoj Gori, kao što su dostizanje ciljeva održivog razvoja, strategijske inovacije, digitalizacija, biznis, životna sredina, socijalna inkluzija i demokratsko upravljanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS