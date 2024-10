Ljekar u pljevaljskoj bolnici napadnut nožem

Podgorica, (MINA) – Službenici pljevaljske policije uhapsili su D.V. koji je nožem povrijedio ljekara Opšte bolnice u Pljevljima, kazali su agenciji MINA iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je D.V. prvo napao ljekara, a zatim ga nožem ranio u grudi.

“O težini povreda izjasniće se medicinsko osoblje, dok se od postupajućeg tužioca očekuje pravna kvalifikacija djela”, kazali su iz policije.

