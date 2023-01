Lekić: Pregovori o novoj vladi počinju u srijedu

Podgorica, (MINA) – Sastanak lidera parlamentarne većine na kojem će se razgovarati o sastavu nove vlade, ali i dinamici njenog formiranja, biće održan u srijedu, najavio je mandatar Miodrag Lekić.

On je Televiziji Vijesti kazao da je „primio k znanju“ javno izrečene zahtjeve određenih stranaka i lidera. i poručio da će nova vlada biti ozbiljna, ili je neće biti.

“Mi ćemo imati sastanak prvog radnog dana, to je preksjutra, srijeda, kada ćemo nastaviti temu dinamike sastavljanja vlade, odluke i, naravno, personalna rješenja“, rekao je Lekić.

Kako je naveo, nema puno vremena i plan je da pregovori budu završeni do 20. januara.

„Iako je to relativno malo vremena, da se u tom roku sve obavi, naravno kroz legalne procedure i demokratske odluke”, dodao je Lekić.

Komentarišući zahtjev lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića da bude potpredsjednik Vlade zadužen za reformu sektora bezbjednosti s jedne, kao i stav Građanskog pokreta URA da ta oblast pripada toj partiji, Lekić je kazao da je legitimno saopštavati zahtjeve i stavove.

“Svi koji čine parlamentarnu većinu legitimno saopštavaju zahtjeve i stavove i ja nemam nikakav apriori negativan stav, ali ćemo odučivati kada dođe na red ta tema“, rekao je Lekić.

Prema njegovim riječima, predstoji da se problem razriješi dogovorom, nekim konsenzusom, sporazumom.

„Ja sad ne mogu da projektujem što će biti, ono što znam pouzdano je da će i ovaj postupak, a i moguća vlada, biti ili ozbiljna, ili je neće biti”, poručio je Lekić.

On je istakao da će nova vlada biti sastavljena u Crnoj Gori, na principima demokratije, koji važe za zemlje iz kojih stižu određene kritike i sugestije.

“Ne prihvatamo kolonijalni status, ako neko to misli“, poručio je Lekić.

Kako je naveo, većina koja će činiti novu vladu sporazumom se obavezala na posvećenost evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i poštovanju svih preuzetih međunarodnih obaveza.

Upitan da li bi nova vlada mogla da traje do kraja mandata, Lekić je odgovorio da izbori mogu biti i ranije.

„Tako da formiranje vlade apsolutno ne negira mogućnost prijevremenih izbora, ako treba i vrlo brzo“, dodao je Lekić.

