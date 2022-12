Lažne dojave o bombama poslao maloljetnik iz Češke

Podgorica, (MINA) – Maloljetnik iz Češke poslao je lažne dojave o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su obavijestili javnost, a posebno roditelje osnovaca i srednjoškolaca i prosvjetne radnike, koji su posljednja dva dana bili direktno pogođeni lažnim dojavama o bombama u školama širom Crne Gore, da su i ovog puta uspješno odgovorili tom kompleksnom izazovu.

“To krivično djelo počinjeno je sa teritorije Češke, a počinilac je maloljetnik i strani državljanin u Češkoj, koji nije povezan sa Crnom Gorom”, kazali su iz policije.

Oni su zahvalili svim međunarodnim partnerima koji su kroz razmjenu informacija, obuke i saradnju pomogli u postizanju takvih rezultata.

Iz policije su rekli da su u konkretnom slučaju osobito zahvalni češkoj policiji i ambasadi Češke u Crnoj Gori, koji su brzo i efikasno djelovali.

Oni su podsjetili da je u posljednjih pola godine bilo deset lažnih dojava o bombama u školama i drugim institucijama.

Kako su saopštili, ti slučajevi su u najvećem broju riješeni uz identifikovane počinioce, ili forenzičke, odnosno operativne podatke preko kojih se može doći do izvršilaca u narednom periodu.

“Sa zabrinutošću ukazujemo da se radi primarno o maloljetnicima, a bilo je i slučajeva da su osobe bile mlađe i od 14 godina”, kaže se u saopštenju.

Kako se napominje, takve i slične aktivnosti, korištenje jednokratnih mejlova, kao i nekih internet sajtova za anomizaciju i kamufliranje IP adresa sve su prisutnije, posebno prilkom vršenja krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog krminala.

Iz policije su dodali da se kroz međunarodnu saradnju i dostupne servise za pripadnike bezbjednosnih službi dolazi do konkretnih podataka preko kojih se identifikuju u cijelosti ili djelimično osobe koja su izvršila krivična djela ili prekršaje.

Ta problematika je, kako su saopštili, još izraženija u zemljama iz regiona ali i, po posljednjim obavještenjima Europola, i u zemljama Evropske unije.

“Policija i ostali činioci bezbjednosnog sektora preduzimaju sve mjere i radnje u cilju identifikacije počinilaca krivičnih djela i prekršaja, kako u realnom prostoru, tako i na internetu”, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS