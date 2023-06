Lažna dojava o bombi u zgradi Opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Zgrada Opštine Budva evakuisana je danas zbog lažne dojave o bombi, saopšteno je iz budvanskog Centra bezbjednosti (CB).

Oni su portalu RTV Budva kazali da je malo nakon završetka radnog vremena dojavljeno da je postavljena bomba u administartivnoj zgradi Opštine.

Kako su kazali iz budvanskog CB, dojava je bila lažna.

“Pretres zgrade je odrađen, ljudi evakuisani, a bomba nije pronađena”, naveli su iz CB-a.

