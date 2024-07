Laković: Saradnja policije i ANB-a na zadovoljavajućem nivou

Podgorica, (MINA) – Saradnja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) je na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, navodeći da nije bilo propusta u postupanju po obavještajnim saznanjima da se priprema atentat na bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

Laković je to rekao novinarima u Skupštini, nakon sjednice Odbora na kojoj su saslušani direktori policije i ANB-a, Zoran Brđanin i Boris Milić, u vezi postupanja sektora bezbjednosti po obavještajnim saznanjima da se priprema atentat na Đukanovića.

Upitan da li smatra da je došlo do propusta u postupanju po obavještajnim saznanjima, s obzirom na to da je policija tek dan kasnije saznala više informacija o tom slučaju, Laković je rekao da ne smatra da ih je bilo.

„Na bazi onoga što smo čuli, ne smatram da je došlo do propusta“, rekao je Laković.

Kako je naveo, na sjednici je zaključeno da postoji solidna aktivnost Uprave policije i ANB-a kada je u pitanju provjera podataka i međusobna koordinacija.

Laković je kazao da, kada je u pitanju sumnja na ugroženost Đukanovića, ne posjeduju više podataka u odnosu na stepen osnovanosti sumnje.

„Bili smo u prilici da saznamo više podataka od službi bezbjednosti u odnosu na osobe koje se pominju u tim informacijama, u odnosu na neke kriminalne grupe, tako da imamo jednu širu sliku kada su u pitanju aktivnost službi bezbjednosti i kriminalne strukture koje se dovode u vezu sa tom informacijom“, rekao je Laković.

Upitan da li je saradnja policije i ANB-a bila zadovoljavajuća u tom slučaju, on je odgovorio da je saradnja na zadovoljavajućem nivou.

Laković je rekao da pretpostavlja da će, kada je u pitanju razmjena podataka u okviru Uprave policije, biti sagledani aspekti protoka podataka.

„Jer su obezbjeđenje Đukanovića i svih štićenih ličnosti službenici policije, i u tom smislu će se dodatno provjeriti da li je postojao neki zastoj u fluktuaciji tih podataka“, dodao je Laković.

