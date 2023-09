Lakić vratila nagrade EU za istraživačko novinarstvo

Podgorica, (MINA) – Glavna i odgovorna urednica Libertasa, Olivera Lakić, vratila je danas dvije druge nagrade, koje su joj dodijeljene na konkursu Evropske unije (EU) za istraživačko novinarstvo za serijale priča o visokoj korupciji u crnogorskom pravosudnom sistemu i kriminalu i korupciji u strukturama crnogorske policije.

Lakić je o tome danas pisanim putem obavijestila EU Awards tim Thomson Media.

Ona je u pismu navela da, nakon što su u Libertasu s pažnjom pročitali prvonagrađeni tekst, povlači svoju kandidaturu za regionalnu nagradu, kao i da vraća dva uokvirena sertifikata koja su joj na jučerašnjoj ceremoniji dodijeljena.

Lakić je odbila da primi i novčanu nagradu i zamolila EU Awards tim Thomson Media da snimak o kratkom razgovoru sa njom ne koriste, kao ni njene fotografije i sve što se tiče redakcije Libertas Press.

“Shvatili smo da nagrada koju ste mi juče dodijelili može samo da naškodi dignitetu, integritetu i statusu koji naša redakcija uživa u društvu”, navela je Lakić.

Ona smatra da nema potrebe da detaljno objašnjava stav koji imaju u Libertasu o jučerašnjoj događaju, kao ni o konkursu koji, kako je rekla, očigledno nijesu dobro razumjeli.

“A posebno vaše rangiranje i ocjene istraživačkih priča koje su nama, u najmanju ruku, čudne, neprihvatljive i može se slobodno reći veoma uvrjedljive”, dodala je Lekić.

Ona je kazala da su u Libertasu veoma ozbiljno pristupili cijelom procesu i samoj ceremoniji “koja je, takođe, bila veoma neobična imajući u vidu ko su bili prisutni, kao i upadljivo odsustvo najviših predstavnika DEU u Podgorici”.

“S obzirom na jučerašnje vrlo negativno iskustvo koristim priliku da vas zamolim da ubuduće, Libertas Pressu ne šaljete pozive za konkurse bilo koje vrste i da nas uklonite sa vaše mailing liste”, navela je Lakić.

Lekić je ponovila da ne želi da u bilo kom javnom istupu koriste njeno i ime redakcije na čijem je čelu.

“Uvjereni smo, nakon dovoljno konsultacija koje smo juče imali sa kolegama iz drugih redakcija i civilnog sektora, da će vraćanje nagrade biti još jedan korak ka većoj slobodi i samopoštovanju novinara u Crnoj Gori”, zaključila je Lakić.

