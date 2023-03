Kvar na mrežnom uređaju prekinuo rad Vladinih portala i servisa

Podgorica, (MINA) – Kvar na dijelu mrežnog uređaja doveo je do privremenog prekida mrežne komunikacije koju koriste portal i servisi Vlade, saopštili su iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz tog resora su kazali da kvar koji se danas desio nije uzrokovan napadom.

Kako su rekli, službenici MJU rade na otklanjanju kvara.

“Očekujemo da veoma brzo mrežni saobraćaj bude u funkciji, a samim tim i portali i servisi koji koriste tu mrežnu komunikaciju i koji su u nadležnosti MJU”, navodi se u saopšenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS