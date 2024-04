Kvalitetna antenatalna njega ključna za zdrav početak života

Podgorica, (MINA) – Kvalitetna antenatalna njega ključna je za zdrav početak života, kazala je regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Ređina De Dominićis.

Ona je sa ministrom zdravlja Vojislavom Šimunom posjetila cetinjsko porodilište.

De Dominićis je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, poručila da zdrav početak života zavisi od pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj njezi za majke i bebe.

Tokom posjete cetinjskom porodilištu, De Dominićis i Šimun razgovarali su o preporukama iz treće Procjene kvaliteta njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori.

Navodi se da su u tom izvještaju identifikovane prilike za sprovođenje novih protokola njege majki i novorođenčadi, intenziviranje obuka za jačanje vještina zdravstvenih radnika u oblasti njege majki i novorođenčadi i poboljšavanje uslova u ustanovama.

To će se, kako se dodaje, postići organizacijom više individualnih soba za porođaje i reorganizovati bolnice kako bi postale po mjeri porodice.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su da je njihov prioritet unapređenje kvaliteta zaštite za sve majke i bebe, što je prije moguće i u skladu s međunarodnim standardima.

Šimun je kazao da je zdravlje beba i majki i podsticajno okruženje u porodilištima, upravo po mjeri novorođenčadi i porodilja, “naš zajednički cilj koji smo riješeni da ostvarimo u narednom period”.

“Iako je evidentno poboljšanje u odnosu na ranije izvještaje u ovoj oblasti, posljednja Procjena kvaliteta njege majki i novorođenčadi, koju je Ministarstvo sprovelo uz podšku UNICEF-a, prepoznala je ključne oblasti koje treba poboljšati i dala preporuke da se kvalitet njege unaprijedi u svim ustanovama u Crnoj Gori”, dodao je Šimun.

On je zahvalio UNICEF-u što je svoja ekspertska znanja podijelio sa crnogorskim zdravstvenim sistemom i doprinio unapređenju zdravstvene zaštite u toj oblasti.

U saopštenju se navodi da UNICEF radi s partnerima širom svijeta kako bi svim bebama i majkama obezbijedio pristupačnu, visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme trudnoće, tokom i nakon porođaja.

Majka Snežana Minić rekla je da odnos zaposlenih prema porodiljama odiše humanim, predanim i profesionalnim radom.

“Njihova solidarnost, predanost poslu i svakodnevni trud oko higijene prikriva velike nedostatke u ovoj bolnici, a to su neadaptirane prostorije, zastarjela aparatura i kreveti, nehumani uslovi za rad zaposlenih i boravak majke i bebe”, rekla je Minić.

Prema njenim riječima, podrška majkama da ostvare blizak odnos pun ljubavi sa svojim bebama, dobar početak dojenja u najkraćem roku, kroz program baby friendly, moguć je samo uz potpunu adaptaciju ovog odjeljena.

Majka Anita Miketić je rekla da bebi puno znači da odmah bude uz majku, a i majci.

„Takođe, moram da napomenem koliko je bitna uloga oca u prvim trenucima rođenja bebe. Njegovo prisustvo majci uliva sigurnost i daje snagu. Mnogi očevi to smatraju neprocjenjivim iskustvom”, kazala je Miketić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS