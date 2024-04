Krnjević medicinski direktor KCCG

Podgorica, (MINA) – Doktor Đorđije Krnjević novi je medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz te zdrasvtvene ustanove.

Navodi se da je direktor KCCG Aleksandar Radović imenovao dio tima koji će ubuduće rukovoditi organizacionim jedinicama najveće zdravstvene ustanove u zemlji.

Kako je saopšteno, Centar za nauku vodiće Ljiljana Vučković.

„Novi pomoćnik direktora za inženjering i održavanje opreme je inženjer Mirko Miranović, dok je za pomoćnicu direktora za ekonomsko-finansijske poslove, kog KCCG nije imao skoro tri godine, imenovana Julija Pupovac“, kaže se u saopštenju.

Na čelu Klinike za nefrologiju, koja je bila bez rukovodioca dvije godine, je Elvir Mučić, a Internom klinikom upravljaće Vesko Vujičić.

U saopštenju se navodi da je novi direktor Centra za kardiohirurgiju Aleksandar Mugoša.

Na čelu Klinike za ginekologiju i akušerstvo je Goran Lazarević, dok će Stomatološkom poliklinikom upravljati Vladimir Popović.

Iz KCCG su kazali da su se prilikom formiranja tima koji će ubuduće voditi tu zdarvstvenu ustanovu rukovodili isključivo visokim profesionalnim standardima, moralnim i ljudskim načelima, dodajući da su sigurni da su ovim imenovanjima zadovoljili sve te kriterijume.

„Politička pripadnost, rodbinske veze i interesi pojedinaca i grupacija nijesu bili niti će ubuduće biti kriterijumi prilikom izbora rukovodećeg kadra u KCCG“, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da će Radović uskoro kompletirati tim koji će, kako su naveli, predstaviti javnosti na konferenciji za medije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS