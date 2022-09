Krivokapić: Demokratija najbolja odbrana svake države

Podgorica, (MINA) – Demokratija je najbolja odbrana svake države, pa i Crne Gore, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i ocijenio da su za rasplet situacije neophodni izbori.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je Krivokapić predsjedavao u Njujorku sastankom 13 učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) na prostoru od Turske do Ljubljane, koja je jedna od najvažnijih regionalnih inicijativa.

Kako su naveli, učesnice su podržale prioritete crnogorskog predsjedavanja pod motom Jugoistok Evrope kao prostor kulture i saradnje, i pozvale na jače povezivanje zemalja Jugoistočne Evrope, posebno u svjetlu posljedica rata u Ukrajini.

„Imajući u vidu da je međunarodni poredak pod prijetnjom, članice su se saglasile da je SEECP dodatno važan okvir za saradnju, na liniji vrijednosti Evropske unije i NATO“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da su članice ponudile pomoć i podršku Crnoj Gori u saniranju posljedica sajber napada.

Krivokapić je istakao da će Regionalni centar za sajber bezbjednost, sa sjedištem u Podgorici, biti hub i za ostale države regije.

„Iskazana je i podrška ubrzanju evropske integracije regiona i revitalizaciji Berlinskog procesa“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da je Krivokapić u Njujorku razgovarao sa podsekretarkom Ujedinjenih nacija za politička i pitanja izgradnje mira, Rozmari Di Karlo.

„Krivokapić je upoznao sagovornicu sa političkim previranjima u Crnoj Gori, ocijenivši da su za rasplet situacije neophodni izbori i da je demokratija najbolja odbrana svake države, pa i Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Sagovornica je istakla da prati zbivanja u regionu.

„Krivokapić je detaljno objašnjavao strukturu svih činilaca koje vode hibridni rat u Crnoj Gori i koji pokušavaju da od NATO članice naprave satelit Rusije i njenih sljedbenika“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je iskazana podrška demokratskom razvoju u Crnoj Gori i njenom evropskom putu, uz puno razumijevanje evroatlantskih partnera.

„Na sastanku sa ministarkom vanjskih poslova Islanda Tordis Kolbrun Rejkfjord Gilfadotir razmijenjena su mišljenja o bilateralnim vezama i izazovima na geopolitičkoj mapi“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su naveli da je jedna od tema bilo predstojeće predsjedavanje Islanda Savjetom Evrope, što će biti još jedna prilika da zajedničkim aktivnostima pokažu da prijateljske i male zemlje daju dodatni kvalitet najstarijoj panevropskoj organizaciji.

„Na poziv Njemačke i Francuske, Krivokapić je iznio osnovne elemente najtežeg sajber napada na jednu zemlju članicu NATO-a, uz izraženu zahvalnost Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i drugima koji su pomogli i dalje pomažu u zaustavljanju napada i minimizaciji štete“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS