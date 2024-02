Krivična prijava protiv Mandića zbog isticanja zastave

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca podnijeli su Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Andrije Mandića jer je, kako su kazali, suprotno Zakonu o državnim simoblima u službenim prostorijama istakao zastavu strane države.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić rekao je na konferenciji za novinare da je Mandić u svojstvu predsjednika Skupštine, protivrpavno, a suprotno Zakonu o državnim simoblima, u službenim prstorijama istakao zastavu strane države.

“Zvanice nijesu bili zvaničnici Srbije, čime je izložio poruzi državu Crne Gore“, rekao je Nikolić.

On je naglasio da je isticanjem zastave strane države, koja je nacionalni simbol samo jednog naroda, Mandić izvršio i krivično djelo diskriminacije.

Nikolić je istakao da očekuju od nadležnih organa da će ispitati krivičnu prijavu.

“Najmanje da će saslušati Mandića i one koje je on zasdužio da učestvuju u organizaciji i protokolu ovih sastanaka”, kazao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS