Krivična prijava protiv dvije osobe zbog eksploatacije šljunka

Podgorica, (MINA) – Plavska policije podnijela je krivičnu prijavu protiv dvije osobe iz Gusinja zbog eksploatacije šljunka iz korita rijeke Grnčar, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav krivičnu prijavu podnijeli protiv R.O. (36) i M.O. (34), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krađa u saizvršilaštvu.

„Plavska policija je, postupajući po saznanjima da se u koritu rijeke Grnčar vrši eksploatacija šljunka, izašla na lice mjesta zajedno sa inspektorom za vode, gdje su zatekli dvije osobe kako vrše eksplotaciju šljunka“, rekli su iz policije.

Navodi se da su policajci zatekli R.O. kako upravlja utovarnom kašikom, a M.O. tretenim vozilom na kojem se nalazilo oko pet tona šljunka.

„U neposrednoj blizini je zatečeno još deset tona šljunka koji su te osobe prethodno iskopale iz korita Grnčara“, kaže se u saopštenju.

