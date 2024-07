Kreće rekonstrukcija školskog objekta u Velimlju

Podgorica, (MINA) – Tender za rekonstrukciju Osnovne škole „Rade Perović” u Velimlju biće raspisan sljedeće sedmice, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora kazali su da je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović posjetila tu školu, u kojoj su usljed nevremena oštećeni krov i stolarija.

„Ministarstvo je odobrilo više od 100 hiljada EUR, kako bi se u što kraćem roku završio projekat i već u toku sljedeće sedmice raspisao tender za rekonstrukciju tog objekta i kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u mnogo boljim uslovima“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS