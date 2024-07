Krapović: Više od trećine budžeta za odbranu za modernizaciju VCG

Podgorica, (MINA) – Prioriteti crnogorskog odbrambenog sektora odnose se na ispunjavanje obaveza iz NATO agende i modernizaciju kapaciteta Vojske Crne Gore (VCG), kazao je ministar odbrane Dragan Krapović, navodeći da je za to namijenjeno više od trećine ovogodišnjeg budžeta za odbranu.

Krapović je to rekao na sastanku sa novoimenovanim izaslanikom odbrane Francuske Valerijom Sansom, kojem su prisustvovali i odlazeći izaslanik Nikola Kusijer i ambasadorka Francuske An Mari Maske.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da je Krapović na sastanku saopštio prioritete crnogorskog odbrambenog sektora.

Navodi se da se prioriteti odnose na ispunjavanje obaveza iz NATO agende, kao i modernizaciju kapaciteta VCG.

On je istakao da je za modernizaciju namijenjeno više od trećine ovogodišnjeg budžeta za odbranu.

Krapović je kazao da je uvjeren da će kontinuitet dugogodišnje kvalitetne odbrambene saradnje Crne Gore i Francuske biti nastavljen i tokom njegovog mandata.

On je zahvalio Kusijeru na velikom doprinosu jačanju odbrambene saradnje dvije države saveznice, sa posebnim akcentom na značaj nedavno potpisanog Međuvladinog sporazuma o saradnji u domenu odbrane.

„Koji predstavlja dodatni indikator spremnosti za unapređenje postojećih, ali i pronalaženje novih modaliteta saradnje“, naveo je Krapović.

Maske je istakla da je želja za jačanjem odnosa u oblastima od zajedničkog interesa obostrana.

Ona je poručila da Crna Gora može nastaviti da računa na iskrenu podršku Francuske na putu ka ostvarenju spoljnopolitičkih ciljeva.

Maske je, kako se navodi, istakla zadovoljstvo zbog nedavno usvojenog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

„Čime je Crnoj Gori odato priznanje na postignutim rezultatima u procesu sveukupnih reformi“, rekla je Maske.

Sans je kazao da je zadovoljan zbog imenovanja na poziciju izaslanika odbrane baš u Crnoj Gori, kao zemlji koja, kako je naveo, aktivno radi na trasiranju svog evropskog puta.

On je naglasio da očekuje da tokom njegovog mandata, kao što je to bio slučaj i do sada, saradnja dvije institucije bude kvalitetna i sadržajna.

Kusijer je zahvalio Krapoviću na dugogodišnjoj kvalitetnoj saradnji.

On je kazao da je uvjeren da će postignuti rezultati u prethodnom periodu biti dodatni podsticaj za još intenzivniju i obostrano korisnu saradnju.

