Krapović: Vijenci položeni kao zavjet da ono što je bilo neće biti zaboravljeno

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović položio je danas, na 25. godišnjicu bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, vijence u kasarnama “Milovan Šaranovic” u Danilovgradu i “Marko Miljanov Popović” u Podgorici.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da su u kasarnama u Danilovgradu i Podgorici, uz pratnju načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića i državnog sekretara Marka Markovića, vijenci položeni kao zavjet da ono što je bilo neće biti zaboravljeno.

Krapović je kazao da iz lične perspektive, kao neko ko se sjeća zvuka aviona i eksplozija koje su parale nebo i zemlju, želi da vjeruje da je Crna Gora, premda kroz bol i patnju, pronašla put ka izgradnji bolje budućnosti.

„Odbili smo da dozvolimo da nas mržnja i strah parališu, birajući umjesto toga put mira i put saradnje”, rekao je Krapović.

On je naglasio da danas ta odluka definiše strateška i vrijednosna stremljenja.

“Postali smo kredibilna članica Sjevernoatlantske alijanse, uzimajući u svoje ruke kormilo sudbine“, naveo je Krapović.

To članstvo je, kako je kazao, afirmacija odlučnosti da se gradi društvo utemeljeno na univerzalnim vrijednostima, multietničkom skladu, bezbjednosti, miru i prosperitetu za sve građane Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS