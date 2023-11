Krapović: VCG mora biti pravilno vrednovana u državnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) mora biti pravilno vrednovana u državnom sistemu, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović dodajući da je jedan od prioriteta tog resora modernizacija, poboljšanje uslova života i rada, ulaganje u opremanje i kapacitete Vojske.

Iz Mistarstva odbrane rekli su da je Krapović danas sa načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem obišao kasarnu “Marko Miljanov Popović” u Maslinama.

Krapović je kazao da je svjedočio zavidnom stepenu opremljenosti i sposobnosti pripadnika VCG.

On je, kako se dodaje, naglasio da će nastaviti da se sa svakim novim danom sve više upoznaje sa kapacitetima i sposobnostima Vojske, kao i da će pružiti bezrezervnu podršku svakom njenom pripadniku.

Prilikom posjete kasarni u Maslinama, Krapoviću je predstavljen infrastrukturni razvoj kasarne kao jednog od najvažnijih kompleksa VCG, predviđenog za sistem odbrane.

Navodi se da je Krapović upoznat sa organizacionom strukturom, namjenom i sposobnostima jedinica smještenih u kasarni.

Kako se dodaje, prezentovani su mu novi objekti kao i dio opreme i naoružanja čete vojne policije, kao i inžinjerijske čete i voda hemijsko, biološko, radiološko, nuklearne odbrane bataljona za podršku.

Krapović je obišao je i Spomen sobu pete proleterske brigade, i upoznao se sa planovima izgradnje vojnog muzeja.

On je, kako se navodi, istakao da će Ministarstvo ostati posvećeno maksimalnoj podršci Vojsci, posebno kada je u pitanju njena treća misija, odnosno podrška civilnim institucijama za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda.

“Uvjerio sam se da je potrebna dalja podrška, kako od Ministarstva, tako i od Vlade Crne Gore”, kazao je Krapović.

On je poručio da Vojska mora biti pravilno vrednovana u državnom sistemu.

“I ja ću se, kao ministar odbrane, truditi da to bude tako”, zaključio je Krapović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS