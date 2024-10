Krapović: Obavijestio sam VDT o nezakonitim radnjama Lazarevića

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Karapović kazao je da je obavijestio vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića o, kako je rekao, saznanju o nezakonitim radnjama načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića.

Krapović je na konferenciji za novinare kazao da je smatrao neophodnim da obavijesti Markovića i dostavi mu detaljnu informaciju sa pratećim aktivima kako bi se mogle preduzeti potrebne mjere i radnje.

„Jutros sam obavijestio vrhovnog državnog tužioca prijavom da sam u vezi sa vršenjem dužnosti ministra odbrane u saznanju o nezakonitim radnjama Lazarevića“, rekao je Krapović.

On je podsjetio da je, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, 10. septembra donio naredbu koja je dostavljena svim organizacionim jedinicima Ministarstva, a kojom se zabranjuje komunikacija sa kabinetima članova Savjeta za odbranu i bezbjednost i kabinetima ministara.

Krapović je podsjetio da se 2. oktobra Lazarević pismom obratio predsjednicima države, Skupštine i Vlade, Jakovu Milatoviću, Andriji Mandiću i Milojku Spajiću.

„Iako tri predsjednika jesu članovi Savjeta za obranu bezbjednosti, Lazarević se nije obratio Savjetu kao tijelu, već pojedinačno kabinetima“, istakao je Krapović.

On je naglasio da na pismo Lazarevića nije stavljena oznaka tajnosti.

Lazarević, prema riječima Krapovića, u pismu polemiše o dešavanjima u Ministarastvu, o realizaciji budžeta u tekućoj godini, kao i o odlukama ministra odbrane.

„Pismo ne sadrži prijemni pečat institucija predsjednika, Skupštine i Vlade. Što jasno pokazuje da je Lazarević pismo objavio sam, dostavljajući ga medijima“, kazao je Krapović.

On je ocijenio da je neophodno da tužilaštvo, pored dokaza, sprovede druge radnje i vidi da li se u postpunanju Lazarevića stiču elementi krivičnih djela zloputreba službenog položaja, neizvršenje naređenja, samovlašće, pozivanje na otpor ili drugih za koje se goni po službenoj dužnosti.

“Dok sam ja ministar odbrane niko se neće igrati sa sistemom i državom, pa ni načelnik Generalštaba VCG”, poručio je Krapović.

