Krapović: Nervoza Boškovića opravdana

Podgorica, (MINA) – Član Predsjedništva Demokratske partije socijalista Predrag Bošković posljednji je čovjek u Crnoj Gori koji ima pravo da pominje kičmu, Vojsku Crne Gore i sistem odbrane uopšte, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović, navodeći da je Boškovićeva nervoza opravdana.

Bošković je ranije pozvao tužilaštvo da ispita sve navode Krapovića o izuzimanju oružja iz vojnog magacina Brezovik 2020. godine, i kazao da su optužbe smiješne i neosnovane.

Krapović je u reagovanju naveo da je crnogorska javnost upoznata sa njegovim jasnim i nedvosmislenim stavovima po tom pitanju.

On je rekao da je jasno naglasio da ne želi da komentariše i ocjenjuje dokaze, jer nije nadležan za tako nešto.

Tu nadležnost, kako je kazao Krapović, imaju isključivo tužilaštvo i sud, shodno Ustavu i zakonu.

„Posebno je zanimljiva, indikativna i, po mom mišljenju, sasvim opravdana nervoza gospodina Boškovića, koji je svjestan sopstvenih nepočinstava i njihovih skorih epiloga“, navodi se u reagovanju.

Krapović je rekao da su prizemne uvrede Boškovića plod te nervoze koja mu, kako je kazao, onemogućava da ispolji onaj minimum dostojanstva koji mu je preostao.

On je naveo da takvo ponašanje, sem prezira, ne budi ništa drugo.

Krapović je rekao „da je hodajuća afera, oličena u Boškoviću, najbolja personifikacija bahatog, nedoličnog i neodgovornog odnosa prema državnim funkcijama i državim resursima“.

„Stoga me ne čudi da “Udar” dolazi upravo od čovjeka kome su kičma i integritet sinonim za servilnost, lojalnost i posvećenost onoj ideologiji koja komunicira isključivo preko SKAJ-a, pod kodnim imenima i sebičnim interesima“, naveo je Krapović u reagovanju.

