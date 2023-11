Krapović: Nastavićemo da doprinosimo Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, pored političke posvećenosti evropskoj agendi, nastaviti da doprinosi Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije (CSDP) u EU misijama i operacijama, rekao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane (MOD), Krapović se sastao sa ambasadorkom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom i vojnim atašeom EU akreditovanim za Crnu Goru Pietrom Mostardijem.

Krapović je istakao da će 44. Vlada nastaviti sprovođenje reformi u pravcu realizacije glavnog spoljnopolitičkog cilja – punopravnog članstva Crne Gore u EU.

On je dodao da se radi o prioritetu koji predstavlja tačku kohezije društveno-političkih struktura u Crnoj Gori i naveo da je uvjeren da će svi subjekti maksimalno doprinijeti uspješnom okončanju puta evropskih integracija.

“Krapović je pozdravio pozitivne političke signale EU zvaničnika u kontekstu izvjesnijeg proširenja, smatrajući ih ohrabrujućim za kontinuirani proces reformi svih zemalja regiona Zapadnog Balkana, čija je sigurna i prosperitetna budućnost jedino unutar Unije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ocijenio je da je prisustvo međunarodnih aktera na Zapadnom Balkanu značajno, prevashodno EU i NATO, kao i da je to najbolji način sprečavanja širenja malignog uticaja trećih faktora kojem je “region evidentno podložan”.

Navodi se da je Krapović izrazio zadovoljstvo načinom reakcije cjelokupne evropske i evroatlantske zajednice od početka rata u Ukrajini.

On je podsjetio da je Crna Gora uskladila svoju politiku u odnosu na Rusiju sa EU paketima sankcija, kao i da je pružala ekonomsku, vojnu i humanitarnu podršku Ukrajini.

Crna Gora će, kako je Karpović dodao, to nastaviti da radi dok god bude neophodno, a u koordinaciji sa NATO saveznicima i EU partnerima.

“Zaključio je da će, pored političke posvećenosti EU agendi, Crna Gora nastaviti da doprinosi CSDP-u kontribucijom u EU misijima i operacijama”, kaže se u saopštenju.

Popa je pozitivno ocijenila potpunu usaglašenost politike Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, što je prepoznato i kroz Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za ovu godinu.

Ona je pozdravila je dosadašnju pomoć koju je Crna Gora uputila Ukrajini u svjetlu ruske agresije na tu zemlju.

Mostardi je izrazio očekivanje da će u funkciji vojnog atašea EU za Crnu Goru doprinijeti jačanju odbrambene saradnje Crne Gore i EU.

