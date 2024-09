Krapović: Lazarević na čelu Vojske do rješenja o prestanku službe

Podgorica, (MINA) – Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević biće na toj poziciji dok se ne donese rješenje o prestanku službe, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović je na konferenciji za novinare kazao da on nije donio rješenje o prestanku službe, već da je poništio rješenje bivšeg koordinatora Ministarstva odbrane (MOD) Filip Adžića o produženju trajanja službe Lazareviću.

„Lazarević je na čelu VCG dok se ne donese rješenje o prestanku službe. Ja sam poništio rješenje Adžića, nijesam donio rješenje o prestanku službe“, naveo je Krapović.

On je podsjetio da je predložio smjenu Lazarevića na prethodnoj sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost jer je smatrao da treba da se podmladi oficirski kadar.

“To sam uradio na zakonit i na način na koji je to svaki put prije urađeno. Odluka nije prihvaćena od predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ja nemam problem sa tim, građani će zauzeti svoj stav o tome“, rekao je Krapović.

Kako je naveo, ta odluka i dalje stoji pred Savjetom.

Upitan šta će se desiti ako Milatović bude ponovo protiv, Krapović je kazao da je pokrenuo proces prestanka službe i da neko kome je služba prestala po sili zakona mora biti razriješen.

„Savjet je obavezan zakonom da oficir kome je prestala služba mora biti razriješen najkasnije danom kada mu je prestala služba“, rekao je Krapović.

On je rekao da je bilo mnogo spekulacija o “obezglavljivanju” Vojske i slično, ali da to nije tako.

Krapović je naglasio da je obezbijedio sve da lanac komandovanja funkcioniše najnormalnije.

„Postoji predlog za razrješenje i da neko naslijedi načelnika Generalštaba. Očekujem da Savjet to uvaži“, naveo je Krapović.

Upitan zašto je odabrao da podmlađuje kadar od najvišeg upravljačkog kadra u Vojsci, Krapović je kazao da smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra stoje u strateškim dokumentima MOD-a i sistema odbrane u Crnoj Gori.

On je podsjetio da je Lazarević prije godinu ispunio sve zakonske uslove mu služba bude prekinuta.

Krapović je poručio da se u potpunosti i do kraja kreće u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

