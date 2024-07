Krapović: Crna Gora prati i primjenjuje politike Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena analizi odbrambenih prioriteta, prati i implementira politike Alijanse i promoviše evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On se danas sastao sa novoimenovanim izaslanikom odbrane Sjedinjenih Američkih Državama (SAD) za Crnu Goru, Robertom Hamiltonom.

Sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, prisustvovala i ambasadorka SAD u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke i odlazeći izaslanik odbrane SAD-a, Alan Griskevič.

Navodi se da je Krapović naglasio doprinos Rajnke u jačanju odbrambene saradnje Crne Gore i SAD-a.

On je zahvalio Griskeviču na iskrenoj posvećenosti realizaciji bilateralnih odbrambenih projakata.

Krapović je istakao i značaj podrške SAD-a u domenu odbrane, dodajući da je od nemjerljivog značaja za proces unapređenja interoperabilnosti Vojske Crne Gore (VCG), kao i modernizacije njenih kapaciteta.

On je naglasio i značaj saradnje u segmentu školovanja i usavršavanja pripadnika Ministarstva i VCG u SAD-u, jačanja sposobnosti kroz učešće na specijalističkim obukama i vojnim vježbama, kao i podršku američke strane u oblasti sajber bezbjednosti.

Krapović je, kako je saopšteno, kazao da je Crna Gora posvećena analizi odbrambenih prioriteta, da prati i implementira politike Alijanse i promoviše evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana i politike otvorenih vrata.

“Čime jasno pokazuje kolektivnu odgovornost, posvećenost zajedničkim vrijednostima, ali i potvrđuje kredibilitet savezništva u NATO-u”, dodao je Krapović.

Hamilton je, kako je saopšteno, istakao da je evidentna posvećenost Crne Gore Alijansi i ukazao na spremnost američke strane za dalje pružanje podrške Crnoj Gori u domenu odbrane.

On je naglasio važnost nacionalnih izdvajanja za odbranu i pohvalio planove Crne Gore u ovom pogledu, koji je svrstavaju među 23 države članice NATO koje izdvajaju preko dva odsto bruto-društvenog proizvoda za oblast odbrane.

Hamilton je rekao da očekuje da će Crna Gora nastaviti sa procesom modernizacije i unaprjeđenja odbrambenih kapaciteta, kao i da će ostati pouzdan partner međunarodne zajednice, dok će, kako je rekao, i SAD nastaviti da podržavaju dalji razvoj odbrambenog sistema Crne Gore.

Iz Ministarstva je saopšteno da se Hamilton se sastao i sa načelnikom Generalštaba VCG, Zoranom Lazarevićem, sa kojim su razmotreni trenutni bezbjednosni izazovi u regionu i svijetu, kao i načini unapređenja bilateralne vojne saradnje.

Hamilton je naglasio posvećenost SAD-a nastavku pružanja podrške VCG i pohvalio dosadašnju saradnju, uz nadu za njeno dalje unapređenje.

Lazarević je istakao značaj podrške SAD-a jačanju odbrambenih kapaciteta VCG, naglašavajući važnost donacije četiri patrolna čamca za brzo reagovanje, koja će, kako je dodao, značajno poboljšati sposobnosti Mornarice VCG.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku bilo riječi i o budućim zajedničkim vježbama i obukama, koje će doprinijeti unapređenju interoperabilnosti i spremnosti naših oružanih snaga.

“Sagovornici su se složili da je kontinuitet ovakvih aktivnosti ključan za održavanje visokog nivoa operativne efikasnosti”, kaže se u saopštenju.

