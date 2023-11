Kover: Crna Gora može računati na snažnu podršku Mađarske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao i tokom prethodnih procesa, i u budućnosti može računati na snažnu podršku Mađarske, kazao je predsjednik mađarskog parlamenta Laslo Kover dodajući da će, tokom predsjedavanja Savjetu EU njegova država aktivno doprinijeti procesu pristupanja.

Kover je, tokom razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, potvrdio prijateljsku pomoć Crnoj Gori, ističući da je Konferencija predsjednika parlamenata Jugoistočne Evrope prilika za intenziviranje parlamentarnih kontakata.

Iz Skupštine su kazali da je Kover poslao poruke ohrabrenja Crnoj Gori.

“Uz naglasak da će, tokom predsjedavanja Savjetu EU, njegova zemlja aktivno doprinijeti procesu pristupanja, što je jedan od nacionalnih i strateških ciljeva Mađarske”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, Mandić je, uz visoke ocjene međudržavnih odnosa, iskazao zahvalnost na kontinuiranoj podršci Mađarske evropskoj budućnosti Crne Gore.

On je pozdravio izuzetan doprinos Mađarske tokom pregovaračkog procesa, apostrofirajući važnost integracije cijelog regiona u evropske strukture.

Mandić je naglasio da je od veoma velikog značaja činjenica da je Mađarska tokom predstojećeg predsjedavanja Savjetu EU u drugoj polovini 2024. godine kao jedan od prioriteta definisala politiku proširenja.

“Tokom razgovora je ocijenjeno da dvije države imaju izuzetno plodnu i kvalitetnu saradnju, čemu posebno doprinosi frekventan dijalog između parlamenata dvije prijateljske zemlje”, kaže se u saopštenju.

