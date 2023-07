Kovačević: Pokušaj da koalicija ZBCG ne uđe u Vladu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević ocijenio je da je pozadina problematizovanja njegovog položaja tokom intoniranja himne pokušaj da se onemogući koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG) da, na osnovu izbornih rezultata, učestvuje u budućoj Vladi.

On je večeras dao izjavu nikšićkoj policiji o navodno neprimjerenom gestu tokom intoniranja himne na jednom događaju u Nikšiću,a predmet će biti proslijeđen Osnovnom državnom tužilaštvu.

“Tužilaštvo promptno reaguje kada se nekome ne sviđa na koji je način neko ustao ili u kom položaju drži ruke, ali ćuti na prepiske iz Skaj aplikacije da Milo Đukanović prima 300 hiljada EUR nedjeljno od švercera cigareta”, kazao je Kovačević novinarima.

On je naveo da je sve vrlo jasno i da ovaj slučaj pokazuje dokle je stigla Crna Gora, prenosi RTNK.

“Mislim da je neophodno da se konačno počnemo obračunavati sa mafijom, jer ovo pokazuje da se obični građani maltretiraju zbog nekih nebitnih stvari, a da mafija može da radi šta hoće”, rekao je Kovačević.

On smatra da je jedna od pozadina čitave priče da se onemogući koaliciji ZBCG da, na osnovu rezultata koji je postigla na izborima, učestvuje u budućoj vladi.

„Crna Gora je na ispitu. Ovim ćemo pokazati da li je ona zaista država ili nije, a državom je ne mogu činiti samo simboli, ma koliko ih neko poštovao ili ne, već treba da je čine institucije sistema”, poručio je Kovačević.

