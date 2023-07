Kovačević: Namještao sam sat, nije bilo skrivene namjere

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je da nikakve skrivene namjere u položaju njegove ruke na sinoćnjoj ceremoniji u Nikšiću nije bilo i da je u toku hajka protiv njega po političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

“Prilikom intoniranja himne sam ustao, namještao sat i kaiš sata i nikakve skrivene namjere u tom položaju nije bilo”, rekao je Kovačević.

On je u objavi na Fejsbuku /Facebook/ ocijenio da na njega “ponovo kreće hajka” po političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi i da ima veze sa objavom prepiski iz Skaj aplikacije.

Kiavečević je rekao da hajka kreće u vremenu kada se kroz prepiske iz Skaj aplikacija saznaje za metode kojima su svoj politički opstanak obezbjeđivale elite koje su bile na vlasti do 30. avgusta 2020. godine.

“Valjalo bi da se mediji posvete onima koji su svoj položaj ruku upodobljivali plastičnim kesama sa kojima su gušili druge ljude, izvršavali ubistva, pretovarali tovare narkotika i cigareta jer su sasvim sigurno te ruke i njihov položaj mnogo više štete nanijeli Crnoj Gori i mnogo su važnija tema za građane nego iskonstruisani događaj od sinoć da bi se nanijela šteta meni i ljudima oko mene”, zaključio je Kovačević.

