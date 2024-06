Kovačević: Izjava izvučena iz konteksta, nikog nijesam želio da uvrijedim

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je da je njegova izjava tokom obilježavanja 166 godina od bitke na Grahovcu izvučena iz konteksta i da nikog nije želio time da uvrijedi.

On je predstavnicima medija nakon davanja izjave u nikšićikoj policiji rekao da je ponovio izjavu koju je u nedjelju objavio povodom spornog dijela govora na Grahovcu.

„Ostao sam pri onome što sam i sinoć izjavio. Dakle, niti sam koga vrijeđao, niti sam kome prijetio. Sve ostalo su konstrukcije onih koji ih prave, imaju svoje ciljeve zbog čega sve to rade”, rekao je Kovačević.

On je dodao da se nada da će državni organi postupiti kako treba i kako je pravedno, da će se to vrlo brzo razriješiti i da će fokus javnosti biti na onim stvarima na kojima treba da bude.

“Obilježavali smo bitku na Grahovcu, 166 godina to je tradicionalna proslava. Takva je bila tematika, neko je to istrgao iz konteksta”, rekao je Kovačević.

Kako je kazao, nikog nije želio da povrijedi, ni da uvrijedi.

“Samo sam ukazao da u nekim stvarima moramo slijediti duh naših predaka i naravno uvijek biti pomiriteljski nastrojeni prema svima u Crnoj Gori jer je to osnova. Samo u nekoj krajnjoj nuždi, onda kada više nemamo kud kao što je to bilo u slučaju napada na crkvu koji smo imali 2020. godine da tada treba biti spreman na odbranu“, rekao je Kovačević.

On je, na pitanje da li su u Crnoj Gori na snazi dvostruki aršini s obzirom na to da su problematične izjave nedavno imali bivši predsjednik države Milo Đukanović, a potom i predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković, kazao da je to i više nego očigledno.

„Neka građani sami procijene da li su to dupli aršini. Evo ja po ko zna koji put dajem izjavu sličnim povodima i tumačim šta sam rekao. Očigledno da neki drugi ne moraju to da tumače čak ni kad mnogo eksplicitnije neke stvari navedu kao u slučajevima Živkovića i Đukanovića“, naveo je Kovačević.

On je naglasio da Turke nije pominjao u kontekstu današnjih odnosa sa tim narodom, koji su na dobrom nivou.

“Pominjao sam u odnosu na to kao jedan izraz koji predstavlja neke viševjekovne osvajače ovoga prostora i svega ostalog potiv kojih su se naši preci borili za slobodu”, naveo je Kovačević.

Proslava bitke na Grahovcu bila je u četvrtak, 13. juna, a snimak obraćanja Kovačevića u javnosti se pojavio u nedjelju.

„Mi smo i ranije imali slučajeva da mjesec nakon nekih događaja neko pravi konstrukcije šta i kako se reklo prije par godina. Tako da me ne iznenađuje da neko intenzivno radi na tome da sve ono što mi radimo istrgne iz konteksta i da sve ono što mi kažemo stavi u neki kontekst koji bi izazivao ovakve reakcije”, rekao je Kovačević.

On je kazao da su opredijeljeni upravo da u Crnoj Gori vlada mir, da svi građani budu jedni drugima najbliži i najbolji sugrađani.

“A želimo da sve ono što je istorija i tradicija ovoga prostora baštinimo, da čuvamo uspomenu na te događaje i naravno da nam naši preci koji su zaista to zaslužili i zbog kojih imamo ovu slobodu koju danas imamo budu svijetli primjer kako se treba u određenim situacijama odnositi“, poručio je Kovačević.

