Kordić čestitala Dan Opštine Tuzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi predstavlja važnu kariku kulturne raznolikosti Crne Gore, kazala je ministarka turizma Simonida Kordić, dodajući da je to velika prednost u turističkoj ponudi Crne Gore.

Kordić je, u čestitki povodom Dana Opštine Tuzi, kazala da taj kraj daje doprinos mogućnostima valorizacije ukupnog turističkog potencijala države, gdje svaki region može naći svoje mjesto na tržištu.

“Crna Gora je uspješna onoliko koliko je jedinstvena”, poručila je Kordić.

Kako je dodala, jedino zajedno mogu se ostvariti visoki ciljevi u bilo kojoj oblasti, pa i u turizmu.

“Još jednom čestitam praznik građankama i građanima Tuzi i želim da u sreći, blagostanju i stabilnosti ostvare još bolji standard i prosperitet u vremenu koje je pred nama”, kaže se u čestitki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS