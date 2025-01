Korać: Popraviti materijalni položaj sudija i obezbijediti uslove za rad sudova

Podgorica, (MINA) – Izvršna vlast treba da popravi materijalni položaj sudija i obezbijedi dodatne prostorne i tehničke uslove za rad sudova, a zakonodavna da usvoji izmjene zakona, s ciljem otklanjanja barijera koje utiču na ažurnost sudova, poručio je predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać.

Korać je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da treba povećati efikasnost crnogorskih sudova, posebno broj krivičnih presuda u predmetima organizovanog kriminala, visoke korupcije i pranja novca.

Za realizaciju tog zadatka, kako je rekao, potrebne su dodatne aktivnosti, ne samo sudova, već i zakonodavne i izvršne vlasti.

„Izvršna vlast treba da popravi materijalni položaj sudija i obezbijedi dodatne prostorne i tehničke uslove za rad sudova“, kazao je Korać.

On je istakao da zakonodavna vlast treba brzo da usvoji izmjene i dopune nekih zakona, posebno onih koji regulišu pravila sudskog postupka, s ciljem da se otklone barijere koje utiču na ažurnost sudova.

Sudski savjet je, kako je naveo Korać, odlučio da se promijene Okvirna pravila o broju sudija i duplira broj sudija koji će postupati u Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, kao i da se, za sada, broj stručnih saradnika poveća za još šest izvršilaca koji će pomagati sudijama koji postupaju u predmetima organizovanog kriminala.

„Očekujemo da do kraja ove godine popunimo broj nedostajućih sudija u gotovo svim prvostepenim sudovima“, kazao je Korać, dodajući da je jedan broj kandidata za sudije već na obuci, kao i da slijede i novi oglasi.

Korać smatra da izmjenom zakona treba otvoriti mogućnost da za sudije u instacionim sudovima konkurišu i advokati, notari, profesori prava, odnosno da se radno iskustvo za te sudove ne stiče jedino u sudovima i državnom tužilaštvu.

On je dodao da je Sudski savjet u postupku priprema budžeta za ovu godinu tražio povećanje sredstava za rad sudova, ne samo za zarade, nego i za poboljšanje tehničkih i prostornih uslova za rad sudija.

Odgovarajući na pitanje da li Crna Gora ima dobar zakonodavni okvir koji reguliše pitanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, Korać je kazao da je nezavisnost sudstva podignuta na nivo ustavne norme.

„Nezavisan i samostalan sud proklamovan je kao ustavno načelo koje se odnosi na sudstvo“, naveo je Korać.

On je podsjetio da Ustav Crne Gore garantuje pravo na pravično suđenje u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, kao i da Zakon o sudskom savjetu i sudijama i Zakon o sudovima propisuju da sudija sudi samostalno, nezavisno i nepristrasno.

„Pravo na nezavisan i nepristrasan sud garantuje i Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je dio i našeg pravnog poretka“, kazao je Korać.

Nezavisnost sudske vlasti, kako je dodao, uslov je za donošenje nepristrasnih odluka i djelotvornu zaštitu ljudskih prava.

Prema riječima Koraća, potpuna nezavisnost sudstva nije moguća, niti potrebna.

„Sudstvo je jedna od tri grane vlasti, a svaka od njih jedna drugu dopunjuje i kontroliše. Ali je zato važna i potrebna sudijska nezavisnost i nepristrasnost prilikom suđenja u konkretnim slučajevima“, pojasnio je Korać.

Kako je rekao, to nije privilegija sudija u njihovom ličnom interesu, već u interesu građana, koji imaju pravo da im sudi nezavisan i nepristrasan sudija.

Korać je kazao da ta nezavisnost nije apsolutna, već ograničena Ustavom i zakonima.

Sudija, kako je istakao, mora ostati nezavisan od uticaja bilo koje vlasti i uticaja.

„Nezavisnost obuhvata odsustvo, kako spoljnjeg, tako i unutrašnjeg uticaja, od drugih sudija, predsjednika suda ili predsjednika vijeća. S druge strane, nezavisnost ne smije biti maska za eventualne zloupotrebe, nestručnost i nesavjesan rad“, rekao je Korać, navodeći da uz nezavisnost ide i odgovornost.

On je dodao da se u stručnim pravnim krugovima nezavisnost i odgovornost smatraju neodvojim odrednicama pravosuđa.

Korać je kazao da je nezavisnost proklamovana da bi sudovi stručno, objektivno i efikasno pružali pravnu zaštitu građanima i pravnim licima, a da je odgovornost brana da se nezavisnost ne pretvori u arbitrernost.

Upitan u kojoj je mjeri u prethodnom periodu bio primjetan uticaj zakonodavne i/ili izvršne vlasti na pravosuđe, on je rekao da je bilo određenih neprimjerenih izjava predstavnika te dvije grane vlasti, na koje je reagovao Sudski savjet, kao i Udruženje sudija.

Slične izjave, kako je kazao Korać, dešavale su se i ranije, a takvo postupanje doprinosi narušavanju povjerenja javnosti u sudstvo.

„Nema pravde u sudovima ako su izloženi političkim uticajima“, istakao je Korać, dodajući da to ne znači da sudstvo nije podložno kritici opšte i stručne javnosti.

On je kazao da kritika rada sudova neće ugroziti njihovu nezavisnost, kao i da je objektivna, utemeljena i argumentovana kritika dio javnog interesa za rad svih državnih institucija.

Korać je poručio da su nedopustive neprimjerene kritike koje imaju značaj pritiska na tok sudskog postupka i odlučivanje u konkretnom slučaju.

Upitan o optužbama koje su se u posljednje vrijeme mogle čuti na račun rada sudija i kakve mogu biti posljedice takve retorike, on je rekao da pritisci i nedozvoljeni uticaji na sudije predstavljaju narušavanje njihove nezavisnosti, posebno u postupcima koji su u toku.

Sudski savjet je, kako je naveo, izrazio stav u vezi sa tim kritakama sa ciljem zaštite nezavisnog i nepristrasnog postupanja sudija.

Korać je dodao da se, u slučaju pokušaja nedozvoljenog uticaja, sudija može obratiti Sudskom savjetu, kao organu koji ima ustavnu i zakonsku nadleznost da obezbijedi nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

„Sudije kao lica od integriteta i sposobnosti, dobro obučeni u pogledu prava i njegove primjene, treba u svakoj situaciji da ostanu zavisni samo od zakona“, istakao je Korać.

To, kako je kazao, ne sprečava komentarisanje sudskih odluka i analiziranje sudskih postupaka, kao i javno izvještavanje u skladu sa propisima o javnom informisanju.

„Sama kritika pravosuđa ne treba da brine, jer ona može biti od pomoći da se bolje identifikuju nedostaci pravnog sistema i doprinese održanju visokog nivoa sudijske dužnosti. Javnost postupaka i otvorenost sudova i sudija prema učesnicima i društvu u cjelini moraju biti poštovani“, naveo je Korać.

Prema njegovim riječima, u otvorenom demokratskom društvu javno kritikovanje sudova dio je javnog interesa.

Ta kritika, kako je kazao, može biti uperena na sve aspekte ostvarivanja pravde.

„Naročito se mogu kritikovati pravnosnažne odluke sudova, ali je standard da se kritika odnosi na pravna pitanja, a ne na ličnost sudije“, dodao je Korać.

Upitan šta izbor predsjednika najviše sudske instance u punom mandatu znači za funkcionisanje crnogorskog pravosuđa, on je rekao da je izborom Valentine Pavličić za predsjednicu Vrhovnog suda prekinuto višegodišnje v.d. stanje u tom sudu.

„Vjerovatno se to ne bi desilo ni sada da nijesu promijenjene zakonske odredbe i da ranija kvalifikovana, dvotrećinska većina potrebna za utvrđivanje predloga Opšte sjednice Vrhovnog suda nije zamijenjena prostom većinom, uz mogućnost glasanja za više kandidata“, kazao je Korać.

Kako je naveo, izborom predsjednice tog suda u punom mandatu otvorena je mogućnost poboljšanja organizacije rada u cijeloj sudskoj piramidi i realizacija niza aktivnosti u pravcu veće efikasnosti sudova, popravljanja tehničkih i radnih uslova i bolje iskorišćenosti kapaciteta.

Odgovarajući na pitanje kakav je njegov stav o uvođenju vetinga i koji sistem je najadekvatniji za crnogorske prilike, Korać je kazao da je ranije konstatovano da je veting, kao proces nezavisne i kompetentne ocjene etičkog i imovinskog integriteta nosilaca sudijske funkcije, prihvatljiv.

„Donošenje odluka podrazumijeva, kako je više puta naglašeno, pored ustavnih promjena, temeljnu analizu kako se ne bi ugrozio proces odvijanja sudske djelatnosti, imajući u vidu kadrovsku nepopunjenost sudova i nedovoljnu bazu za izbor novih sudija“, naveo je Korać.

On je rekao da se čini da predlog modela faznog vetinga može biti osnova za formulisanje odluke o tom procesu.

„Neka vrsta vetinga je već započeta, s obzirom na to da je jedna trećina sudija od 2021. godine van sudskog sistema, bilo da im je funkcija prestala penzionisanjem, ili su rad u sudu prekinuli na lični zahtjev“, kazao je Korać.

On smatra da doprinos tom procesu mogu dati i određene izmjene i dopune Zakona o sudskom savjetu i sudijama, koje se odnose na disciplinsku i etičku odgovornost sudija.

„Trebalo bi dopuniti, razraditi i precizirati materijalne odredbe o disciplinskoj odgovornosti, a imalo bi opravdanja da se posebno cjelovito regulišu pravila disciplinskog postupka“, naveo je Korać.

Prema njegovim riječima, određena poboljšanja treba učiniti i u dijelu normativnog regulisanja etičke odgovornosti sudija.

Korać je naglasio da propisana stalnost sudijske funkcije, što je međunarodni standard i elemenat zaštite nezavisnosti sudija, ne štiti nedisciplinovane, nekompetentne i nesavjesne sudije.

„Sudija za koga se utvrdi da nije stručan ili da radi nesavjesno, biće u propisanom postupku razriješan funkcije“, kazao je Korać.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS