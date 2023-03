Korać: M.B. aktivirao bombu prilikom ulaska u zgradu Suda

Podgorica, (MINA) – Tridesetdevetogodišnji M.B. najvjerovatnije je prilikom ulaska u zgradu Osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu, kazao je Srđan Korać iz Kriminalističke policije centra bezbjednosti Podgorica.

Kako je kazao, M.B. je tom prilikom poginuo, a povrijeđeno je šest osoba koje su zbrinute u Kliničkom centru.

“Ne bi trebalo da su teže povrede u pitanju”, rekao je Korać novinarima.

On je kazao da su u 11 sati i 35 obaviješteni da je u zgradi Osnovnog suda aktivirana eksplozivna naprava.

Očevidac Dragan Bosnić rekao da je da su čuli da je nešto jako puklo dok su sjedjeli u obližnjem lokalu.

„Nešto je jako puklo i ja sam rekao kolegi mora da je rampa pala, a onda je neka žena počela da kuka. Odmah je došla policija, hitna, iznosili su povrijeđene“, kazao je Bosnić.

