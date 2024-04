Koprivica: Promijeniti pristup izbornoj reformi

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je političke partije na hitno rješavanje preduslova za rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji, kako su rekli, dosad u praksi nije uradio ništa značajno.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica rekao je da pozdravljaju najavljeni dijalog povodom pronalaska pravno održivog rješenja za situaciju u Šavniku, a time i nastavka izborne reforme.

“Međutim, ukoliko Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu nastavi svoj rad ovim tempom i sa ovim nivoom posvećenosti nema puno izgleda da će se ona uopšte dogoditi“, smatra Koprivica.

Taj Odbor, prema njegovim riječima, nažalost je krenuo putem onih prethodnih i nije napravio diskontinuitet sa načinom rada i razmišljanja prethodnih saziva.

„Ono što dodatno zabrinjava jeste korišćenje stare taktike da su svi verbalno veoma posvećeni ovoj reformi, a u praksi se ne dešava ništa značajno“, kazao je Koprivica.

On je dodao da „nažalost, i u sadašnjem sazivu uvijek je nešto važnije od samog Odbora“.

„Ali i od izborne reforme, pa je on za četiri mjeseca održao tek četiri sjednice na kojima nijesu stvoreni niti osnovni preduslovi za njegov rad“, naveo je Koprivica.

On je kazao da Odbor za četiri mjeseca rada nije uspio da proširi djelokrug i uvrsti važne zakone koji su izostavljeni prilikom njegovog osnivanja, nije usvojio Pravilnik o radu, Mapu puta izborne reforme, niti način funkcionisanja radnih pododbora.

„Zato je veoma važno intenzivirati političke pregovore u vezi sa situacijom u Šavniku“, rekao je Koprivica.

U CDT-u smatraju, kako je dodao, da nije dopustivo da se prvi sastanak, odnosno početak dijaloga, nakon što je rad Odbora blokiran i uslovljen rješavanjem ove situacije, najavi za gotovo mjesec nakon toga.

„I na taj način “proćerda” vrijeme koje je bilo potrebno za stvaranje preduslova da Odbor može efikasno raditi“, kazao je Koprivica.

On je rekao da ako se hipotetički uzme veoma optimistična opcija da se kompletan problem Šavnika može riješiti na jednom sastanku, Odbor neće uspjeti da riješi sva prethodna pitanja do kraja maja.

„Što zbog manjeg broja radnih rada u tom mjesecu, što zbog toga što dogovori u odboru ne idu baš lako“, naveo je Koprivica.

On smatra da je važno da rješenje za Šavnik bude pravno održivo i ne stvori osnovu da politika izbornog turizma i nasilja postane model funkcionisanja naših izbornih procesa.

„Vjerujemo da bi odustajanje od, blago rečeno, pravno i politički veoma “nategnutog” uvođenja prinudne uprave, poništenje izbora i održavanje novih, uz pisani dogovor o pravilima ponašanja koja dopunjavaju zakone bio pozitivan ishod i dobra mjera kompromisa“, rekao je Koprivica.

On je pozvao političke partije da fokusiraju energiju na dijalog i hitno rješavanje preduslova za rad Odbora, ali i na stvaranje drugačijeg ambijenta i klime za njegovo funkcionisanje.

