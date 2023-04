Koprivica: Niko nas neće zaustaviti u sprovođenju nadzorne i kontrolne uloge

Podgorica, (MINA) – Skupštinski odbori dužni su da ukažu na sve anomalije u postupanju organa vlasti, kazao je poslanik Demokrata i predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica i poručio da ih niko neće zaustaviti u sprovođenju nadzorne i kontrolne uloge.

On je, na konferenciji za novinare na temu zaštita institucija sistema od kriminalnih struktura, rekao da bez istine nema ni pravde ni odgovornosti i da su one preduslov vladavine prava.

„Ako država po Ustavu počiva na vladavini prava, ko je u većoj obavezi da obezbijedi vladavinu prava nego Skupština? Odbori su dužni da ukažu na sve anomalije u postupanju organa vlasti, jer javnost ima pravo da zna sve“, istakao je Koprivica.

On je poručio da ih niko neće zaustaviti u sprovođenju nadzorne i kontrolne uloge, jer se samo tako dolazi do istine.

„Želimo da dignemo glas protiv antiustavnog, antidemokratskog i kriminalnog napada na Skupštinu i njena radna tijela, kojima se žele dovesti u pitanje osnovne funkcije i naše opredjeljenje da se sazna istina o postupanju organa vlasti koji polažu račune pred Skupštinom Crne Gore“, naveo je Koprivica.

On je dodao da, prema Ustavu, odnos između grana vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.

Kako je kazao, shodno toj ustavnoj odredbi, skupštinski odbori sprovode kontrolnu i nadzornu funkciju.

„Kada sam, nakon čuvene sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj su raskrinkana institucionalna nepočinstva u vezi sa skidanjem zabrane ulaska Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, imao priliku da već sjutradan pročitam optužbe na račun Odbora, mislio sam da su to neki izolovani incidenti, refleksi tog zarobljenog pravosuđa“, rekao je Koprivica.

Međutim, kako je naveo, ređali su se protivustavni napadi „do jučerašnje kulminacije, kada smo imali priliku da vidimo konferenciju za novinare bivšeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića i njegovog advokata Zorana Piperovića“.

„To jeste jedan svojevrsni pokušaj očajnika, ali imajući u vidu kontinuitet u pogledu napada na Skupštinu, rekao bih da je sad sasvim jasno da se organizovano djeluje i udružuje ta struktura radi protivustavne djelatnosti“, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, na sceni je udruživanje bivših funkcionera povezanih sa kriminalnim strukturama, zarobljenih djelova pravosuđa, zarobljenih djelova policijskih struktura u udarima na Skupštinu, zato što Skupština i njena radna tijela više nijesu „smokvin list“ kojim će se kriti institucionalna nepočinstva, kriminal i korupcija.

„Skupština i njena radna tijela, a posebno ova tri odbora kojim mi predsjedavamo, nijesu više taster mašinerije nego proaktivne institucije kojima su istina, pravda i ustavnost na prvom mjestu“, naglasio je Koprivica.

On je kazao da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu 9. septembra 2021. godine, prije nego je podnijeta krivična prijava protiv odgovornih lica za skidanje zabrane ulaska Miljkoviću i Belivuku, stavio u program rada ispitivanje postupanje organa vlasti u tom slučaju.

„Svaka država u kojoj kriminalci imaju hrabrosti da napadnu Skupštinu mora se zapitati ima li pravi sistem zaštite od kriminala i korpucije“, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, država koja ne može da zaštiti svoje najvažnije institucije pokazala bi slabost, ali i nesposobnost da zaštiti društvo i građane.

„Kada kriminalci pokušaju destabilizovati institucije i ugroziti njihov integritet to nije samo napad na državno-pravni poredak, već i na moralno-civilizacijske osnove jednog društva“, kazao je Koprivica.

On je naveo da je napad kriminalaca na Skupštinu ozbiljan napad na temelje i države i demokratije, i da to zahtijeva odlučnu reakciju institucija i obnovu sistema bezbjednosti kako bi se očuvala vladavina prava i demokratija.

Koprivica je kazao da se, u odnosu na ono što je na konferenciji za novinare iznio Lazović, mogu zaključiti nekolike stvari.

„Prvo, istina je da on neko vrijeme nije funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali je istina da postoji njegov neformalni uticaj i na taj dio sistema bezbjednosti i da je postojao svih ovih godina“, naveo je Koprivica.

Kako je kazao, „upravo zahvaljujući neformalanim uticajima na bezbjednosne strukture, imamo situaciju da se hapse visokorangirani funkcioneri u tim strukturama zbog sprege sa kriminalom“.

„Drugo, osobe koje dopuste da hara kriminal u Crnoj Gori, da on ojača do tog nivo da upravlja Crnom Gorom, ne želi ništa dobro ni Crnoj Gori ni njenom sistemu bezbjednosti“, rekao je Koprivica.

To su, kako je dodao, najveći neprijatelji Crne Gore.

Koprivica je kazao da se postavlja pitanje kako policijske strukture profesionalno obavljaju svoj posao na proslavi bezbjednosno interesantnog lica za kojeg već mjesecima ranije Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima dokaze iz Europola da je dio organizovanog kriminala.

„Zatim, zaista je nevjerovatan sticaj okolnosti da je uvijek neko od gospode Lazovića redovan gost na proslavama kriminalnih struktura, počev od svadbe Safeta Kalića, pa do babina kod Radoja Zvicera“, rekao je Koprivica.

To, kako je naveo, nijesu nikakve slučajnosti.

„Umjesto što se vrše tirade u odnosu na Skupštinu i njena radna tijela, treba odgovoriti u odnosu na ono što je iznosio na press konferenciji 2021. godine kada je rekao da nema potrebe da se strahuje od prisustva Belivuka i Miljkovića jer ih polcija drži na oku 24 sata“, kazao je Koprivica.

On je rekao da je ponosan što je Odbor za poliitčki sistem, parvosuđe i upravu dio institucija koje razotrkrivaju klupko kriminalne hobotnice.

„Umjesto što napadaju Skupštinu, treba da odgovore na jasna pitanja kako su se Belivuk i Miljkovič uputili u Crnu Goru i znali da im je skinuta zabrana ulaska“, naveo je Koprivica.

On je upitao kako su se uputili u Crnu Goru, a da nijesu ni podnosili žalbu na rješenje o zabrani ulaska, i kako je moguće da ne postoji nikakva dokumentacija u vezi sa ukidanjem zabrane.

„To su tri ključna pitanja na koja ovi očajnici nemaju odgovore, ali zato znaju da treba napasti Skupštinu zato što se ona i skupštinski odbori bore za istinu i odgovornost“, kazao je Koprivica.

On je rekao da je poslao dopis rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da mu dostavi sve spise iz tog predmeta.

„Već sjutradan, 13. aprila, sam dobio odgovor od Milanovića u kojem on kaže da je nešto prije mog zahtjeva podnijet zahtjev SDT-a za dostavu ovih predmeta, tako da se ti spisi sada nalaze u SDT-u“, naveo je Koprivica.

On je dodao da ga ta činjenica raduje jer govori o proaktivnom psotupanju SDT-a, koje rade i djeluje po Ustavu i zakonu i ne čeka kada je u pitanju procesuiranje krivičnih djela.

(kraj) mip

