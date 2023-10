Kontinuirano ulažu napore da bi doprinijeli smanjenju siromaštva

Podgorica, (MINA) – Crveni krst (CKCG) kontinuirano ulaže napore kako bi doprinio smanjenju siromaštva u Crnoj Gori, kroz aktivnosti podrške obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i socijalnoj inkluziji za sve ranjive kategorije stanovništva, saopštili su iz te humanitarne organizacije.

Iz CKCG su, povodom 17. oktobra – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, kazali da je siromaštvo multidimenzionalni problem.

Taj problem, kako su dodali, odnosi se ne samo na nedostatak sredstava za ishranu, već je i faktor koji otežava pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, modernoj tehnologiji, zapošljavanju, kulturnom i društvenom životu zajednice.

Iz CKCG su kazali da su u prethodnih godinu, zajedno sa svojim opštinskim organizacijama, oko 15 hiljada puta pomogli višečlane porodice u stanju socijalne potrebe, kroz podjelu humanitarne pomoći.

Kako su naveli, pored lokalnog stanovništva, CKCG kontinuirano pomaže i izbjeglice iz Ukrajine, pripadnike romske i egipćanske (RE) populacije, osobe sa invaliditetom, starije osobe, kao i samohrane roditelje.

„U prethodnom periodu, osim distribucija pomoći, pružali smo psihosocijalnu podršku osobama u pokretu, ali i starijima, za njih smo i razvijali grupe samopomoći, otvorili centre za njegu u zajednici“, kaže se u saopštenju.

Iz CKCG su rekli da su u devet opština angažovali mobilne timove, koje čine doktori i volonteri, za podršku starijima u ruralnom području.

Kako su naveli iz te humanitarne organizacije, pripadnike RE populacije su osnažili da samostalno započnu male preduzetničke poslove, od kojih mogu zarađivati za sebe i porodicu.

Iz CKCG su kazali da je 150 osoba sa invaliditetom pomognuto kroz aktivnosti olakšavanja pristupa njihovim pravima, jednokratne pomoći, redovnih posjeta i psihološke podrške.

Oni su rekli da su do septembra pomogli 5.467 ukrajinskih izbjeglica, kroz aktivnosti olakšanja pristupa pravima u Crnoj Gori, psihosocijalne podrške, učenja jezika i podrške obrazovnom procesu, podjele humanitarne i finansijske podrške.

„U vezi sa navedenim, koristimo ovaj datum kao povod da ukažemo na značaj i neophodnost pronalaženja sistemskog rješenja za pomoć osobama koje žive na rubu egzistencije“, kaže se u saopštenju.

Iz CKCG su naveli da je, prema podacima sajta Worldranking.com, Crna Gora u junu ove godine zauzela 34. mjesto u svijetu po indeksu siromaštva.

„Podaci UNICEF-a od maja ove godine ističu da nacionalna stopa rizika od siromaštva iznosi 21 odsto“, rekli su iz te humanitarne organizacije.

Kako su naveli, stopa siromaštva u Crnoj Gori na sjeveru iznosi 45 odsto, u centralnom dijelu 15 odsto, dok je u južnom najniža i iznosi 12 odsto.

Iz CKCG su kazali da, prema podacima Monstata, čak 40 hiljada penzionera prima minimalnu penziju od 282 EUR, dok je cijena minimalne potrošačke korpe u junu iznosila 818 EUR.

Oni su rekli da je izvještaj UNICEF-a i Svjetske banke pokazao da oko 333 miliona djece, odnosno otprilike svako šesto dijete u svijetu, živi u ekstremnom siromaštvu.

„Politička dešavanja u svijetu, dodatno otežavaju ekonomski razvoj i uzrokuju migracije koje doprinose razvoju siromaštva u svijetu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS