Konstituisana Delegacija EP za Crnu Goru, Vajs predsjednik

Brisel, (MINA) – Poslanik političke grupe Zelenih Tomas Vajs imenovan je za predsjedavajućeg Parlamentarnog odbora Evropska unija-Crna Gora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

Vajs je, kako prenosi portal RTCG, rekao da od svih zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora ima najbolje izglede da završi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (EU) i da se pridruži Uniji tokom ovog mandata.

On je naglasio i da su reforme institucija, razvoj modernog izbornog zakonodavstva i reforme pravosuđa i dalje neophodne.

“Nadalje, postoji potreba za naporima na zaštiti prirode i ublažavanju klimatskih promjena, posebno u politici zelene energije. Radujem se daljoj podršci procesu pristupanja Crne Gore u svojoj novoj ulozi predsjedavajućeg delegacije Evropskog parlamenta (EP)”, zaključio je Vajs.

Novoformirana delegacija EP-a broji 14 članova, a naredni sastanak POSP-a između Crne Gore i EU biće održan 31. oktobra i 1. novembra u Podgorici.

