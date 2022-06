Konjević nije saopštio razloge neglasanja za Pavićevića

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Raško Konjević na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost nije saopštio razloge neglasanja za izbor Vladimira Pavićevića za savjetnika potpredsjednika Vlade, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara na konferenciji za medije nakon sastanka sa potpredsjednikom kompanije Google Bredlijem Horovicem.

Konjević je ranije saopštio da poštuje pravo kolege da bira savjetnike, i da će razloge neglasanja za Pavićevića pojasniti na prvoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Abazović je naveo da ukoliko Konjević ima neka saznanja, da je više nego raspoložen da ih čuje.

„Konjević je rekao da će to da saopšti na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koliko se ja sjećam, vodio sam tu sjednicu, on to nije saopštio. Ja sam saopštio neka druga saznanja vezano za neka druga lica, mislim da je sve ostalo palo u sjenku toga“, kazao je Abazović.

On je rekao da ako Konjević ili bilo ko drugi, ko je član Vlade ili je iz javne administracije, ima neke informacije koje bi bile značajne, da je više nego raspoložen da ih čuje i da ih tretiraju na način na koji je potrebno.

