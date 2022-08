Konjević: Helikopteri VCG za 20 dana imali 106 letova

Podgorica, (MINA) – Helikopteri Vojske Crne Gore (VCG) su, za preko 20 dana aktivnosti, imali 106 letova u akcijama gašenja požara, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

On je na Tviteru /Twitter/ objavio da su pripadnici VCG i danas u akciji gašenja požara.

„Dva helikoptera do 8. avgusta, za preko 20 dana aktivnosti, imali su 106 letova, ili 137 sati i 20 minuta naleta“, naveo je Konjević.

Prema njegovim riječima, iskorišćeno je 825.500 litara vode.

„Angažovano je dnevno u prosjeku do deset pripadnika Vazduhoplovstva VCG“, kazao je Konjević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS