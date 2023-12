Konatar: Spajićeva većina na Odboru odbila amandman za povećanje plata prosvjetarima

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina odbila je na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet amandman Građanskog pokreta (GP) URA za povećanje plata prosvjetarima od deset odsto, kazao je šef poslaničkog kluba URA-e Miloš Konatar.

Sindikat prosvjete organizovao je danas protest ispred Skupštine jer budžetom za narednu godinu zaposlenima u toj oblasti nije predviđeno povećanje zarada koje je predviđeno Granskim kolektivnim ugovorom.

“Spajićeva većina na čelu sa Pokretom Evropa sad odbila je u Skupštini na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet amandman GP URA za povećanje plata prosvjetarima od deset odsto”, naveo je Konatar.

Kako je saopšteno iz GP URA, on je rekao da su to loše vijesti za prosvjetare i da URA osuđuje takav postupak parlamentarne većine, koja i dalje ignoriše obaveze koje Vlada ima prema prosvjetnim radnicima.

On je dodao, da je tužno što ih time Spajićeva većina i dalje primorava da svoja prava traže na ulici.

“Čeka nas glasanje i na plenumu kada će se svi poslanici pojedinačno izjasniti da li podržavaju ili su protiv povećanja zarada prosvjetarima”, zaključio je Konatar.

