Konatar: Ne obavezuje nas sporazum PES-a i DPS-a

Podgorica, (MINA) – Sporazum i dogovor Pokreta Evropa sad (PES) i Demokratske partije socijalista (DPS) ne obavezuje Građanski pokret URA, kazao je potpredsjednik URA-e Miloš Konatar navodeći da će ta partija nastaviti da bude na svakom mjestu gdje se brani interes države.

Predsjednik PES-a Milojko Spajić i predstavnici opozicije potpisali sinoć sporazum kojim su se saglasili da u narednih sedam dana podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda.

Konatar je, kako je saopšteno iz URA-e, poručio da je vlast priznala grešku oko Ustavnog suda pristajanjem na uključivanje Venecijanske komisije, što je opozicija od početka i zahtijevala.

Prema njegovim riječima, da je bilo više pameti parlamentarne većine, danas ne bi bili u blokadi Ustavni sud i Skupština.

„Sporazum i dogovor PES-a i DPS-a nas ne obavezuje, a URA će kao i do sada, nakon sprečavanja gaženja Ustava, uraditi sve da Crna Gora bude naredna članica Evropske unije i nastaviti da bude na svakom mjestu gdje se brani interes građana i države“, zaključio je Konatar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS