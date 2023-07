Konačnih rezultata izbora neće biti prije druge polovine jula

Podgorica, (MINA) – Konačni rezultati vanrednih parlementarnih izbora neće moći da budu proglašeni prije prve polovine jula ili čak do kraja mjeseca, smatra izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje Ana Nenezić.

Parlamentarni izbori biće ponovljeni na jednom biračkom mjestu na Cetinju, nakon što je Ustavni sud u četvrtak usvojio žalbu izborne liste Socijaldemokratske partije (SDP) i ukinuo rješenje Državne izborne komisije (DIK).

Upitana da li ta odluka može uticati na prolongiranje proglašenja konačnih rezultata izbora, Nenezić je odgovorila da je teško je dati preciznu procjenu, zbog disonance između odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika, koje se odnose na rok za utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora, i rokova iz Zakona o upravnom postupku.

„Ta dilema samo ukazuje na još jednu kontroverznu tačku koja zahtjeva jasnu definiciju u, nadam se, što skorijoj reformi izbornog zakonodavstva“, rekla je Nenezić agenciji MINA.

Ona je kazala da predstavnici lista koriste svoja zakonom zagarantovana prava da podnesu prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji, a zatim i DIK-u, a potom imaju pravo da se žale Ustavnom sudu.

Kako je Nenezić dodala, iako su rokovi propisani, postoji prostor za moguće zloupotrebe tih prava, što može nepotrebno produžiti proces proglašenja konačnih rezultata izbora.

Prema njenim riječima, potrebno je sačekati i vidjeti da li će DIK uspjeti da nađe zakonit način da odgovori na tu situaciju, od čega primarno zavisi dalji tok procesa.

„Slično, nakon završenih ponovljenih izbora na Cetinju, ista prava i rokovi se primjenjuju. Sagledavajući sve te faktore, realno je očekivati da konačno proglašenje rezultata neće biti moguće prije druge polovine, pa čak i kraja jula“, ocijenila je Nenezić.

Ona je podsjetila da će, nakon što je Ustavni sud usvojio žalbu SDP-a, OIK Prijestonice organizovati ponovno glasanje na biračkom mjestu broj 16, Lovćenski partizanski odred II, na Cetinju.

Nenezić je rekla da to biračko mjesto ima 672 birača, kao i da je SDP-u neophodno više od 400 glasova kako bi prešao cenzus i osvojio mandate za učešće u narednom sastavu Skupštine.

„Ta mogućnost postoji, a njen uspjeh dominantno zavisi od sposobnosti SDP-a da motiviše birače da iskoriste svoje pravo glasa u znatno većem broju nego na prethodnim izborima“, smatra Nenezić.

Ona je rekla da, ukoliko se to dogodi, SDP bi mogao osvojiti dva mandata na račun Evrope Sad i Demokratske partije socijalista, koji bi time izgubili po jedan mandat.

„Stoga, te dvije liste imaju takođe jak motiv da ne budu pasivni posmatrači izbornog procesa, već da motivišu svoje birače da se suprotstave namjerama SDP-a, čuvajući tako svoje trenutne mandate“, ocijenila je Nenezić.

Ona je rekla da je krajnje vrijeme da politički akteri shvate nužnost reforme izbornog zakonodavstva.

Nenezić je upozorila da se Crna Gora suočila sa brojnim izazovima u prethodnim izbornim ciklusima zbog pravnih praznina, neadekvatnosti zakonskih normi i kolizija.

„Isti problemi se kontinuirano ponavljaju. Duboko sam uvjerena da je sada ključni trenutak da se ova tema postavi kao jedan od prioritetnih i da se mnogi problemi na koje smo uporno ukazivali konačno razriješe“, zaključila je Nenezić.

