Kompletiranje Ustavnog suda ključno za prevazilaženje krize

Podgorica, (MINA) – Kompletiranje Ustavnog suda ključni je preduslov za prevazilaženje trenutne krize, poručile su predsjednica Skupštine Danijela Đurović i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Iz Skupštine je saopšteno da su Đurović i Popa, u otvorenom i konstruktivnom razgovoru, razmijenile mišljenja o aktuelnom političkom trenutku u Crnoj Gori.

„One su se saglasile da je ključni preduslov za prevazilaženje trenutne krize kompletiranje Ustavnog suda Crne Gore, kao najviše sudske instance u državi“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS