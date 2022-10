Komenović: DPS u Tivtu nema šansu da formira vlast

Podgorica, (MINA) – Koalicija Narod pobjeđuje, koju čine Demokrate, Demokratska srpska stranka i pokret Evropa sad, osvojila je deset mandata na lokalnim izborima u Tivtu, kazao je nosilac izborne liste Željko Komnenović i dodao da se nastavlja kontinuitet vlasti u tom gradu.

On je rekao da koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista (DPS), koju čine i Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, u Tivtu nema šansu da formira vlast.

“DPS nema nikakvu šansu da formira bilo kakvu koaliciju, ni sa Hrvatskom građanskom inicijativom (HGI)”, kazao je Komnenović.

On je naveo da je, prema preliminarnim rezultatitma sa obrađenih svih biračkih mjesta, koalicija Prava stvar za Tivat svih nas , okupljena oko DPS-a, osvojila 12 mandata.

„Naša koalicija osvojila je deset mandata, Demokratski front tri, HGI tri mandata“, kazao je Komnenović.

On je rekao da je Krtoljska lista – “Složno svi!” osvojila dva mandata.

Kako je naveo, Tivatska akcija i Bokeški Forum osvojili su po jedan mandat, a ispod cenzusa su koalicija URA-e i Socijalističke narodne partije i Arsenal za Tivat.

